Pradu pro všechny naše lidi!

Kontrast výmluvně ilustrující propast mezi Babišem a lidmi, jejichž jménem chce mluvit a kterým namlouvá, že je zastupuje, vzbudil veselí na sociálních sítích. Ale obraz má i hlubší symbolický význam.

Nejde samozřejmě o to, že by bohatý člověk nemohl mít sociální soucit, nebo že by nemohl upřímně chtít proměnit situaci těch, kteří jsou na tom mizerně. To je jistě možné a často se to děje. Nakonec takový sponzor a spolupracovník Karla Marxe Bedřich Engels taky nebyl žádný chudák, a jak se činil. Jak to dopadlo, to teď ponechme stranou, myslel to nepochybně upřímně. Takže bohatství samo upřímný zájem o chudší vrstvy společnosti nevylučuje.

U Babiše je ovšem problém právě s tou upřímností. Na demonstraci odborů stál člověk, který se sice tváří, že mu jde „o lidi“, ale když se podíváme na jeho životní, byznysovou a politickou praxi, tak o tom lze s úspěchem pochybovat. Odboráře kupříkladu trápí nízké platy a drahota. No a co Babiš?

Úspěch populistického iluzionismu

Pokud jde o platy, tak nabízí svým dělníkům v drůbežárnách za úmornou dřinu jen o něco více, než je už tak nízká minimální mzda.

Pokud jde o drahotu, byl to on, kdo pomohl v pozici premiéra rozjet inflaci gigantickým státním utrácením. No a teď na inflační situaci coby potravinářský magnát zvesela vydělává, protože ceny potravin jsou v Česku napálené takřka nejvíc v Evropě a opravdu za to nemohou jen obchodní řetězce.

Proč mu to zatím prochází, a dokonce si může jít stoupnout na odborovou demonstraci v péřovce za desítky tisíc, což je zhruba totéž, jako by někdo přišel na pohřeb v jásavě růžové mikině Hello Kitty?

Odpověď je prostá. Babišovi se zatím daří přesvědčit část lidí, že za všechny jejich problémy může – jak říká – asociální vláda. A paralelně voličům sugeruje představu, že prostředků je dost, a že – s trochou nadsázky – by vlastně mohl kabinet pořídit péřovku Prada každému, jenom to z nějakých, patrně sadistických důvodů nechce udělat.

Obrazem doby je tak zatím úspěch populistického iluzionismu, který můžeme nazvat „Prada pro všechny naše lidi“. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho to vydrží. Jak dlouho bude trvat, než lidé většinově prokouknou, že Babiš není řešením problému, který je trápí. Ale je naopak jeho aktivním spolutvůrcem.

Autor je komentátor Hospodářských novin