Praha je město, ve kterém jde čím dál tím hůř žít

Že během uplynulých několika let začaly po celé republice raketově růst nájmy i ceny bytů, si musel všimnout každý. I když se blížící krize bydlení nevyhýbá ani menším obcím, jsou neustálým zdražováním bydlení postižena hlavně větší města. Komentář Praha 6:33 15. února 2019

Sehnat dnes cenově dostupný pronájem v Praze je složitější pro stále více lidí. Už dávno nejde jen o ty marginalizované na okraji, pro které byl český privatizovaný trh vždycky tak trochu no go zóna, ale o celé skupiny lidí od důchodců, přes rodiny a lidi s nižším a středním příjmem.

Přitom podle evropských tabulek je každý, kdo vynakládá na bydlení víc jak 40 procent, ohrožen bezdomovectvím.

Nezisková organizace Arnika přišla tento týden s důležitou studií s názvem Analýza bytové situace v Praze: Co stojí za krizí bydlení a jaká jsou řešení?

Vypracovali ji Václav Orcígr, Jakub Nakládal a Vendula Záhumenská a skrz čerpání veřejně dostupných dat a zdrojů se dopodrobna věnuje stávající bytové situaci v Praze.

Byt za 11 let práce

Dá se z ní dočíst všechno to, co v klasických debatách o trhu s bydlením moc nezaznívá: že ceny nájmů a bytů v hlavním městě rostou dvakrát rychleji než mzdy, že zisky developerů se během posledních let zdvojnásobily, že segment bytů využívaných jen na investice vzrostl až ke 40 procentům, a že celá krize je zakořeněná v globální ekonomice, která pojímá bydlení jako tržní komoditu.

Jak sami autoři přiznávají, řešení problémů spojených s bydlením v Praze, si vyžaduje komplexní přístup. Často dnes třeba zaznívá, že se v Praze málo a pomalu staví. Jen letmý pohled na město ale naznačuje, že to není tak úplně pravda. Brownfieldy, jako holešovická Marina nebo žižkovský Vackov, se plní bytovými komplexy za miliony.

V zemi, kde si průměrný člověk našetří na byt za 11 čistých ročních platů (nejvíce z Evropské unie), a kde byt o velikosti 70 metrů čtverečních stojí v průměru sedm milionů, se tak novostavby dostávají mimo reálný dosah středních a nižších tříd. Navíc korelace mezi čistě nekorigovanou výstavbou a dostupností bydlení neexistuje. Například Hong Kong, který je první v žebříčku rychlosti stavebního řízení na světě a rychle roste, je zároveň na prvním místě v žebříčku rizika realitní bubliny kvůli předraženému bydlení.

Matoucí debata

To, co dnes Praze reálně chybí, je výstavba obecních a družstevních bytů, cenově dostupných developerských projektů, regulace turistických pronájmů typu Airbnb, které městu odsálo celých 15 000 bytů i přísnější kontrola prázdných a chátrajících domů.

Vzhledem k tomu, že si Praha po privatizační horečce nechala k dispozici pouhých pět procent městských bytů (a podle dostupných informací jsou dva tisíce z nich v neobyvatelném stavu), je debata o složitém byrokratickém aparátu, zdržujícím výstavbu města, zbytečně jednosměrná a ve svém důsledku matoucí. Zvlášť, když ji nejčastěji vedou samotní developeři, jejichž čistý zisk každoročně strmě roste, zatímco krize bydlení se naopak prohlubuje a její dopady se zvětšují.

Zvednout svůj hlas

Stejně jako řada jiných měst se dnes i Praha dostává do momentu, kdy je silně ohrožená křehká rovnováha sociálně prostupného soužití různých lidí ve městě. Tvářit se, že nedostupnost hlavního města je nevyhnutelná nebo dokonce normální, je nejen přezíravé, ale hlavně pošetilé.

Rezignovat na možnost spoluvytvářet své nejbližší okolí a podílet se na jeho chodu vede u bydlení, stejně jako u dalších oblastí, jen k dalšímu prohlubování už tak dost závažných problémů ve společnosti. Debaty o tom, jak vypadá město, a pro koho má fungovat, nesmí zůstat jen v rukou politiků, developerů a složitě mluvících odborníků. Je na čase zvednout i svůj hlas, jinak se už brzy můžeme probudit ve městě, ve kterém pro řadu z nás – navzdory jeho rozloze – nebude žádné důstojné místo.