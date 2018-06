Praha je krásná, Nedvěd byl úžasný

„Před třemi měsíci jsme v Praze byli. Krásné město!“

„Nedávno v Praze byla moje dcera. Říkala, že se jí tam moc líbilo. Tak se tam také chystám.“

„V Praze už jsem byl, ale chci projet i další místa v Česku. V nejbližší době plánuju Krkonoše, protože miluju hory.“

To jsou jen některé reakce zahraničních fanoušků, když jim člověk prozradí, odkud do Ruska přijel. Česko má v cizině dobré jméno. Netýká se to jen Evropanů, ale třeba i Íránců, Japonců a dalších.

Pravda, Asijci nebo Afričané občas při vyslovení slova „Česko“ tápou, ale Prahu znají skoro všichni.

A taky je pravda, že když už někdo v Praze nebyl na výletě, tak zná Česko spíš díky sportovcům. Pavel Nedvěd. Petr Čech. Karel Poborský. Ty zná opravdu každý.

„To byli hráči! Pamatuju třeba na mistrovství Evropy 2004, kdy Česko hrálo fakt výborně.“

„Škoda, že český tým na mistrovství chybí. Jeho fanoušci totiž bývají na šampionátech výborní.“

„Jednou jsem jel do Prahy jenom proto, že jsem byl blázen do Pavla Nedvěda.“

Člověk doma žije v bublině. Zajímá se o své problémy a život kolem sebe tolik nevnímá. Až při rozhovorech s cizinci si naplno uvědomí, že Česko má v zahraničí pořád dobrou pověst.

Byť z velké části právě i díky fotbalu. I proto je škoda, že současná reprezentace na mistrovství v Rusku chybí. Ale třeba už brzy začne národní tým jméno Česka v zahraničí dál vylepšovat.​​