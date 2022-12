„Praha je Praha, to máte marné,“ zpívala kdysi ve starosvětsky laděném kupletu Ljuba Hermanová. A obyvatelé metropole by si to s ní dnes mohli sarkasticky notovat. Když vidí, jak dva a půl měsíce po obecních volbách subjekty s největšími počty zastupitelů na magistrátu přešlapují na místě. Komentář Praha 16:30 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skládání slibu zastupitelů Prahy. Bohuslav Svoboda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A prvotní představa, že by se lehce mohl v Praze kopírovat vládní model Spolu – Piráti a STAN, bere vehementně za své.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Pokus o magistrátní krkolomnost

Přičemž se – zjednodušeně řečeno – dva tábory vzájemně obviňují z nechuti ke kompromisům a touhy neoprávněně dominovat.

Piráti jsou přesvědčeni, že Spolu si nemůže podle výsledků voleb nárokovat většinu v jedenáctičlenné Radě i s postem primátora, a trvali na přibrání ještě hnutí Praha sobě. Které ovšem coby lokální v celostátní vládní koalici nefiguruje. A to je argument k odmítnutí takového požadavku trojkou Spolu.

Když pak Piráti a Praha sobě uzavřeli Alianci stability a nemínili z ní o píď couvnout, byl to do značné míry výraz neochoty zkusit se přece jen dohodnout. V nepříjemné situaci se tak ocitl menší, ale pro majoritu v zastupitelstvu podstatný klub STANu, kooperaci s Piráty nakloněný.

A Spolu si zase – tedy zatím – netroufla rázně bouchnout dveřmi a uzavřít pakt s hnutím ANO. Jednak by to připomínalo neblahou opoziční smlouvu Zeman – Klaus a pak toto spojení disponuje jen těsnou většinou. A opírat se o hlasy trojice zvolené za SPD se mu věru nechce. Nicméně pokus o pakt Spolu a ANO, v minulém období opozičních partnerů a to také jistě hraje roli, je viditelný.

Praha stále nezná jméno primátora. Zastupitelé lídra koalice Spolu Svobodu nezvolili, volbu odložili na únor Číst článek

Generál bez armády

Nejprve přišel návrh od Spolu na prozatímní menšinové vedení, aby se věci daly aspoň trochu do pohybu a přesluhující Rada skončila. Klub ANO předběžně kývl, načež se ozvali lídři vládních stran, že se do věci vloží sami.

To ale není zrovna snadné, a tak se zrodil na prvý pohled krkolomný projekt zvolit toliko primátora, lídra pražské kandidátky Spolu Svobodu, který by ale nebyl členem zatím zachované Rady. V níž by tedy nadále seděl i pirátský už exprimátor Hřib. Kterého přímo i nepřímo vyjednavači Spolu kreslí delší čas coby arogantní a dohodám zcela nepřístupnou žábu na prameni. Takže šlo jistě o to, zbavit jej funkce. Pak se uvidí.

A ministerstvo vnitra na dotaz, zda je podivuhodnost s primátorem avšak nikoli členem Rady proveditelná, dalo své dobrozdání. Což by ovšem po kauze ministerstvem akceptované a pak Nejvyšším správním soudem šmahem odmítnuté prezidentské kandidátky Rohanové mohlo vést k dost štiplavým poznámkám. Ale možné to třeba skutečně je.

Jenže ke Hřibovu de facto odvolání nakonec ani po dvanácti hodinách čtvrtečního rokování nedošlo, když jediný převažující hlas pro záměr nedodala poslankyně Spolu Kordová Marvanová. Od níž se něco takového dalo čekat, pak zase ne a výsledek přece jenom asi leckoho nemile a jiného hezky překvapil. Pokračování v únoru. Jaké ovšem, to je ve hvězdách. Které nám do té doby ale sdělí podstatnou věc i pro pražský magistrát – kdo se stane příštím českým prezidentem.

Nicméně poslední vývoj naznačoval lehký bonus pro původního outsidera, tedy hnutí ANO. Podílu na vedení metropole se mírně přiblížilo. Jenže když slavně ohlášená prapodivná Svobodova instalace dopadla tak neslavně, zase si můžeme říkat, že Praha je holt Praha. To máte marné.

Autor je komentátor Českého rozhlasu