Když začal primátor Prahy Bohuslav Svoboda z ODS jednat s organizátory protestních pochodů za zavedení třicetikilometrové rychlosti pro vnitřní část hlavního města, překvapil tím i samotné vyznavače zklidnění dopravy. Pak ale primátor uťal debatu v zárodku s tím, že aktivisté z iniciativy Poslední generace nesplnili jeho podmínku a nepřestali s blokádami magistrály. Komentář Praha 6:30 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Omezená rychlost na 30 kilometrů za hodinu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Celé to teď spíš působí jako primátorova hra s Pražany na schovávanou. Už jen proto, že Svoboda tyto pochody přemrštěně líčí jako blokády, činící z obyvatel metropole rukojmí aktivistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Leschtina: Plošná třicítka v Praze? Primátor Svoboda si hraje na schovávanou

Většinou však jde o jakási procesí v jednom dopravním pruhu, které lze objet v pruhu druhém. Což je situace, již automobilisté zažívají při opravách silnic dnes a denně.

Osud třicítky v Praze nezávisí na tom, zda vedení města jedná či nejedná s aktivisty. Vždyť oni sami říkají, že pochody nepořádají proto, aby dosáhli jednání s magistrátem, ale aby upozornili na problém aut ve městě.

Ideologická stupidita

V podstatě jde o to, kdy spolu začnou věcně jednat politické strany na pražském magistrátu.

Věcností ale neoplývají zvláště zastupitelé z ODS, kteří plošnou třicítku, zavedenou v řadě světových metropolí od Paříže, Helsinek přes Vídeň, Brusel až třeba po Toronto, vykreslují jako šílený nápad neomarxistů, který by způsobil kolaps pražské dopravy.

Magistrát chce jednat s aktivisty o 30 pro Prahu. Podmínkou je podle Svobody ukončení protestů Číst článek

Primátor Svoboda mluví zdrženlivěji, ale již se nechal slyšet, že takové snížení rychlosti by „zvýšilo objem zplodin vypouštěných do vzduchu, jež by zdraví obyvatel Prahy neprospělo.“ Což spíš svědčí o chaotickém rozpoložení politika, který ještě jako kandidát na primátora hlásal, že automobilová doprava nezpůsobuje žádné podstatné zvýšení emisí, které ani nejsou pro lidské zdraví zásadní.

Seriózní průzkumy vypovídají o tom, že omezení rychlosti ve městě na třicítku má na emise minimální dopad, ať už na jejich zvýšení, nebo snížení. A co se týče snížení rychlosti jako kladiva na plynulost městské dopravy?

Zkušenosti se zavedením třicítky ve světových metropolích potvrzují pravý opak. Nižší rychlost vede k menšímu počtu zácp. Například urbanista Peter Bednár v textu pro Seznam Zprávy uvádí výsledky dlouhodobých srovnávání Prahy s Helsinkami, z nichž vyplývá, že i podle těch nejskeptičtějších měření tráví helsinští řidiči v zácpách o polovinu méně času než Pražané.

A jestli se v něčem odborníci zvlášť shodnou, tak v závěru, že zavedení třicítky má blahodárný vliv na bezpečnost dopravy. Například letos vydaná studie ze Švýcarska, která soustředila výsledky ze šesti stovek míst, zaznamenala snížení počtu nehod o 38 procent. Přičemž počet smrtelných nehod klesl o 70 procent.

Jestli něco brání racionálnímu přístupu ke snížení rychlosti v pražské metropoli, tak to nejsou dostupná data. Ale nesmyslná umanutost části zastupitelů, kteří jakékoliv opatření dotýkající se automobilismu vydávají za novodobý komunismus. A bude zajímavé sledovat, zda ideologickou stupiditu tentokrát zastíní vědomí, že plošnou třicítkou můžeme tak jednoduše a levně posílit ochranu zdraví a lidských životů.

Autor je publicista