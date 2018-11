Orbán důvěřuje lidem z byznysu, s Babišem si ,vzájemně sednou'

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho český hostitel Andrej Babiš si (lidově řečeno) vzájemně sednou. Zvlášť patrné to bylo při Babišově návštěvě na konci srpna v Budapešti, kdy si šéf maďarského kabinetu po večeři s českým protějškem pochvaloval, že „důvěřuje lidem z byznysu, protože evropští politici pořád jen opakují to svoje politické bla bla“. Takže je rád, že může o problémech jednat s „netradičním politikem s neotřelými nápady“. Komentář Praha 11:19 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Otázka je, co tím konkrétně myslel. V každém případě to vypadá, a ukázalo se to tento týden už při návštěvě jihokorejského prezidenta v Praze, že Andrej Babiš (ANO) nastoluje vedle svého notoricky známého odmítání přijmout z EU byť i jen jednoho jediného migranta, ale zato ždímat z bruselského rozpočtu co nejvíc dotací, novou, či přesněji staronovou agendu. A ta se týká zbrojního průmyslu.

O něm mluvil ve středu na schůzce s jihokorejským prezidentem. A pak v televizi prohlásil, že podle jeho hosta měly české zbraně svého času dobrou reputaci i v Jižní Koreji. Takže by stálo za to zaměřit se v České republice na tohle odvětví ještě intenzivněji.

Český průmysl bez ukrajinských dělníků

O zbrojním průmyslu bude Andrej Babiš každopádně jednat i ve čtvrtek s Viktorem Orbánem. Takže možná souvisí skutečnost, že maďarského premiéra doprovází z Budapešti také ministr obrany, nejen s otázkami bezpečnosti střední Evropy vzhledem k současnému rusko-ukrajinskému sporu.

Faktem je, že exporty českých zbrojovek do světa v posledních letech rok od roku strmě rostly. Ovšem za cenu, že podle Amnesty International končily často i v zemích, porušujících lidská práva.

Na strop narazily zdejší zbrojovky až letos, a to ze stejných důvodů, jako veškerá ostatní průmyslová odvětví: zakázky se jen hrnou, ale nejsou lidi, takže nelze ani zvyšovat výrobní kapacity.

Jeden „neotřelý nápad“ ale v této souvislosti Andrej Babiš přece jen měl, když před nedávnem na okraj debat o obrovských nákladech na řešení ilegální migrace v místech, odkud lidé prchají kvůli nesnesitelným životním podmínkám, suše podotkl, že kdyby se celosvětově přestalo zbrojit, byly by na to peníze hned.

Jako „člověk z byznysu“ ale samozřejmě ví, že je to iluze. Asi tak stejná jako pacifistické rčení „představ si, že je válka, a nikdo do ní nejde“.

Napětí v Kerčském průlivu

Jenže pomalu ale jistě přestává legrace: kombinace vzrůstajících ambicí českého zbrojního průmyslu, čichu byznysmenů na skvělé kšefty, a hrozící rusko-ukrajinské války za humny, zavání semtexem.

Možná ale, že se tahle explozivní spirála zneškodní sama od sebe: napětí kvůli Kerčskému průlivu bude eskalovat, Ukrajina nařídí všeobecnou mobilizaci, a český průmysl, včetně zbrojního, zajde bez ukrajinských dělníků na personální úbytě.

To nemá být žádná cynická švejkovina. Jen takový „neotřelý nápad“.