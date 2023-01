Pravomoci přímo voleného prezidenta nezvyšovat

V debatách prezidentských kandidátů, ale i na různých odborných konferencích, se opakovaně vrací otázka, zda bychom se zavedením přímé volby hlavy státu neměli také provést změnu Ústavy, která by této funkci přidělila větší kompetence. Ponechám stranou své přesvědčení, že měnit náš základní zákon je to poslední, co v dnešní krizi potřebujeme, pokud ji ovšem nechceme ještě prohloubit, a pokusím se na tuto otázku odpovědět věcně.

