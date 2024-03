Před ‚prezidentskými volbami‘ v Rusku

Počínaje pátkem a konče nedělí probíhá v Ruské federaci (RF) speciální operace, kterou Kreml nazývá volbou hlavy státu. Nelze přesně určit procento obyvatel RF, kteří v duchu vědí, že nejde o žádné volby, protože nebyly vytvořeny rovné podmínky pro kandidáty a protože ve všeobecném povědomí už dlouhá léta žije jistota, že úřední výsledky upravuje Putinova administrativa dle libosti. Toto procento ale bude bezpochyby většinové. Komentář Praha 6:29 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby v Rusku, billboard Vladimira Putina v Petrohradu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přesto se na tuto operaci připravuje i exilová opozice, ve které běží vášnivý, plný vzájemných urážek spor o tom, co mají dělat občané v Rusku, kteří přijdou k volebním urnám a budou chtít ukázat, že Putina nechtějí.

Na jedné straně jsou strážci odkazu Alexeje Navalného, kteří dávají důraz na poslední vůdcův vzkaz, že všichni mají přijít před volební místnosti 17. března ve 12 hodin. Má z toho vzniknout efekt davů lidí, kteří se sice nijak neliší od ostatních voličů, ale bude se předpokládat, že jsou to tiší odpůrci režimu.

Na straně druhé jsou kreativní vykladači Navalného odkazu, kteří dodávají, že voliči, kteří nechtějí Putina, mají volit jistého Vladislava Davankova z parlamentní strany Noví lidé. Proč? Protože to není Putin a obecně to nemusí být špatný člověk. Ti z jiného exilového břehu naopak poukazují, že Davankov jako poslanec Státní dumy hlasoval pro všechny odporné a nelidské zákony, které prosadil režim, takže dobrý člověk to být nemůže.

Vždyť to provedou sami

Znalcům filmu Život Briana to musí zákonitě připomenout spor o sandál a tykev.

Co ale mezitím vzkázal v obšírném televizním rozhovoru před speciální operací obyvatelům Ruska a zahraničí sám Vladimir Putin?

Rusům řekl, že země bude vbrzku kvést. Cizině, tedy, jak on říká, kolektivnímu Západu, sdělil, že Rusko je připraveno s ním vést jadernou válku a má dobré šance obstát. „V západních elitách panuje velice silné přání zmrazit existující nespravedlivé pořádky v mezinárodních záležitostech. Byli zvyklí po staletí nacpávat si břicha lidským masem a kapsy pak penězi. Musí ale pochopit, že tento ples upírů končí,“ prohlásil Putin.

Pohrozil, že „pokud jde o ty státy, které mluví o tom, že vůči Rusku nemají žádné červené linie, musí pochopit, že Rusko také nebude mít vůči těmto státům žádné červené linie“. Dodal: „Víme, co to jsou americká vojska. To jsou interventi. A takový bude náš vztah k nim, i kdyby se objevila na území Ukrajiny.“

Zvláště pozoruhodný na pozadí politického vývoje v řadě zemí Západu byl Putinův výrok o strategii a taktice Kremlu, jak dosáhnout své převahy bez použití vojenských prostředků: „Nehodláme tam iniciovat žádné rozkoly. Vždyť to provedou sami brilantně. Ale bezpochyby budeme usilovat o naplnění našich zájmů.“

Zní to velmi aktuálně s přihlédnutím k dění v Maďarsku a na Slovensku.

Autor je komentátor serveru novinky.cz