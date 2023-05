Romové, prezident a naše předsudky

Česko je ponořeno do sporů kolem úsporného balíku, zvyšování daní, škrtů a vítězství tichého vína nad kojeneckou vodou či zábavných časopisů nad denním tiskem. V balíčkovém mumraji tak zanikají události, jež by si zasloužily pozornost. Komentář Praha 16:30 19. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potřeba obhajovat svobodu a lidská práva je v současné době stejná jako v minulosti, řekl na místě někdejšího koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku prezident Petr Pavel | Zdroj: ČTK

Z vězení byli po uplynutí dvou třetin dvacetiletého trestu propuštěni dva z pachatelů rasistického žhářského útoku na romskou rodinu Sivákových. Dvouletá Natálka tehdy utrpěla těžké popáleniny, přišla o tři prsty a podstoupila desítky bolestivých operací.

Když odsouzenci opouštěli věznici, chránili je ozbrojenci se psem a hasičská cisterna. Natálii a její matku nehlídal nikdo. A o tom, že Cojocaru a Müller opustí brány Mírova, se dověděly z médií. Anna Siváková jejich pozdní lítosti nevěří. „Nesouhlasím s tím. Oni se nezměnili. Naše rodina, hlavně Natálka, budeme trpět celý život," řekla.

Prezident Petr Pavel o víkendu promluvil na pietním shromáždění v Letech u Písku, kde stával romský koncentrační tábor, byť oficiálně se jmenoval pracovní cikánský. Zvěrstva tam páchali němečtí nacisté i čeští dozorci, jak příhodně poznamenala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Český vzdělávací systém nefunguje jako zdviž

„Na temné kapitoly našich dějin nesmíme zapomínat,“ sdělil Pavel, který se piety zúčastnil teprve jako druhá hlava státu, 28 let po Václavu Havlovi. Prasečák z tohoto místa zmizel až loni. Pavel také uvedl, že soužití s Romy má i v současné době rezervy.

Opravdu pouze rezervy? Nejde o trvalé pohrdání, přehlížení, odpor a soubor předsudků? Okamurovo opakované zařazování Romů do kategorie nepřizpůsobivých odráží většinový pohled společnosti. Ta v nich vidí etnickou menšinu, která chce přežívat jen na sociálních dávkách a odmítá pracovat. To je podhoubí žhářství ve Vítkově a možná i ochoty českých četníků podílet se na tragédii v Letech.

Na sociologický či historický rozbor zde není prostor, ale na citaci nového ministra školství Mikuláše Beka ano. „Český vzdělávací systém od 90. let minulého století nefunguje jako zdviž, naopak pomáhá reprodukovat sociální rozdíly,“ konstatoval.

Dokud bude převažovat názor, že romské děti by měly automaticky navštěvovat praktické, nejlépe segregované, základní školy a nezpomalovat ostatní spolužáky, nic se nezmění. Romské rodiny skutečně nekladou na první, možná ani desáté místo vzdělání.

Jejich děti mnohdy neumějí před nástupem do první třídy dobře česky, ba ani nemají základní hygienické a sociální návyky.

Po desetiletí si tak straničtí lídři kladou, i když spíš jen vlažně a okrajově, otázku, co s tím. Avšak to je proklatě málo. Vyloučených lokalit s převážně romským obyvatelstvem je v Česku příliš mnoho na to, aby jim to mohlo být jedno.

V Letech se letos sešly politické špičky. Snad jejich zájem neskončí pronesením procítěných projevů.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku