Předvařené kandidátky do Evropského parlamentu

Než se Pavel Rychetský stal předsedou Ústavního soudu, byl v dresu ČSSD vicepremiérem a ministrem spravedlnosti ve vládě Miloše Zemana. O partajní praxi tedy věděl své. Častokrát opakoval, že meziválečná éra masových stran, které byly vyhraněné ideologicky nebo profesně, je minulostí. Komentář Praha 6:30 8. března 2024

Loni v lednu k tomu v Českém rozhlase uvedl: „Dnes to jsou často spíš uzavřené kluby, které ani moc o členskou základnu nestojí. Usilují, a všichni víme, jakými formami, jednou za čas, když jsou volby, o hlasy voličů. A tím to pro ně do jisté míry končí.“

Jeho slova rezonují zvláště nyní, kdy se uzavírají kandidátky do Evropského parlamentu. Hnutí ANO je dlouhodobě vysmíváno kvůli tomu, že se v něm ani lístek nepohne, pokud si to nepřeje jeho šéf Andrej Babiš.

Klára Dostálová coby jednička je bývalou ministryní pro místní rozvoj se specializací na evropské fondy. Jaroslav Bžoch je místopředseda sněmovního zahraničního výboru. A Ondřej Knotek má za sebou jedno období jako europoslanec.

Jakkoli mohou být označeni za profesionály, zajisté všichni budou přitakávat svému předsedovi, že v červnových volbách půjde o budoucnost Evropy, zastavení zeleného šílenství, mírová jednání o Ukrajině a především porážku vládních kandidátů. Voliči budou přesně vědět, komu v jejich případě dávají hlas.

Stopka pro skokany

Zřejmé to bude také u Pirátů nebo SPD. Za Starosty a nezávislé kandiduje dvojice Jan Farský a Danuše Nerudová. Není pochyb, jakou politickou linii budou v Bruselu a Štrasburku zastávat.

To je poslední zřetelný vzkaz pro občany u uren. Nejsilnější uskupení, trojblok Spolu, je natolik nesourodý, že kromě Rychetského poučky na něj neplatí téměř žádná další kritéria. Spojuje je pouze jednoznačná podpora Kyjeva. Shodné tóny mezi Luďkem Niedermayerem z TOP 09 a lídrem kandidátky Alexandrem Vondrou z ODS by našel jen skalní fanoušek této formace.

Stěží by také někdo uhodl autora této věty: „Několikrát jsem proti migračnímu paktu ostře vystoupil. Ministr vnitra Vít Rakušan mi potom naštvaně vzkazoval, že jsem dokument nečetl. Tvářil se jako borec, který to ví nejlépe. Nakonec se ukázalo, že neví a že tam opravdu ta slabá místa byla.“ Nevyřkl ji 8. února na CNN Prima News žádný politik z hnutí ANO, ale držitel čtvrtého pořadí na listině, lidovec Tomáš Zdechovský.

Komu tedy lidé dají hlas, když si vyberou Spolu? To těžko říct, zato ovšem přesně víme, komu ho nedají. Miroslavu Kalouskovi a Jiřímu Pospíšilovi z TOP 09 nebo Pavlu Fischerovi a Hayatu Okamurovi za KDU-ČSL. Těm partajní centrály vystavily stopku. Důvod? Jsou oblíbení a mohli by za sebou nechat dosazené koně typu Filipa Bendy z ODS.

To je smutný příběh, který dokazuje, že strany fungují především jako výtah k funkcím. Marek Benda může stokrát opakovat, že skokani od počátku na kandidátkách být neměli, ale co je to za přístup, vyškrtnout politiky, kteří jsou výrazní, mají svoji agendu a lidé by je chtěli za své zástupce? Mají smůlu. Volební menu dostávají předvařené.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku