Jestli jsou politici na něco hákliví, tak na situace, kdy se jim předvolební kampaň vymkne z rukou a oni přestanou být těmi jedinými, kteří udávají tempo. K tomu mimo jiné dochází, když se musí sklonit před autoritou soudů. Andreje Babiše (ANO) od pondělí opět zaměstnává přelíčení nad Čapím hnízdem. Starostům a nezávislým může po nedávném nepravomocném odsouzení libereckého hejtmana Martina Půty přidělat vrásky proces v kauze Dozimetr. Komentář Praha 6:30 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš dorazil k Vrchnímu soudu v Praze v kauze Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tomio Okamura zase může mít špatné spaní kvůli podněcování k nenávisti, které si orgány činné v trestním řízení vzaly na paškál v souvislosti s kampaní SPD před krajským a senátním kláním.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Předvolební atmosféru zahustí i několik soudních verdiktů

Opoziční předáci mají tu výhodu, že jejich tvrdá voličská jádra jim leccos odpustí. Skalní příznivce hlavně zajímá vlastní ekonomická kondice, ochotni naslouchat jsou tak ještě kritice vlády nebo emotivním vyjádřením k mezinárodnímu dění.

Například pochyby nad evropskou dotací pro farmu, již zakladatel Agrofertu a hnutí ANO kdysi označil za svůj nejlepší nápad, nezneklidňuje ani ty voliče, kteří tvrdí, že Babišovi fandí, poněvadž je bohatý a nepotřebuje si něco strkat do kapes.

Starostové takové štěstí nemají. Disponují sympatizanty spíš vlažnými než vřelými, přesto ale – zvlášť co se čistoty politiky týká – poměrně náročnými, jak už u středových a liberálních stran bývá zvykem. Pro všechny partaje pak platí, že justiční stíny mohou nejsilněji odradit váhající a nerozhodnuté voliče. Tedy ty, na které se obracejí v nouzi nejvyšší.

Výpověď lháře, reagoval Babiš na znalce z kauzy Čapí hnízdo. Soudkyně ho musela napomínat Číst článek

Jedna věc přesto hraje politikům do karet: čím déle se soudy vlečou, tím je veřejné mínění otupělejší. O Čapím hnízdu i veřejných zakázkách v pražském dopravním podniku si už každý myslíme své a máloco by mohlo s naší optikou pohnout. Do této kategorie se možná přiřadí i Okamurovi „chirurgové z dovozu“.

Zato mimořádně citliví jsou voliči na čerstvé kauzy s těžko odhadnutelnými následky. Však se jich taky strany snaží vyvarovat a v nejzazším případě se nezdráhají ani rychle zbavovat provinilců.

Penze před Ústavním soudem

Soudem, který nakonec může do kampaně zasáhnout nejvýrazněji, je ten Ústavní. Už jen proto, že na jeho verdiktu nebude záležet osud několika exponovaných jedinců, nýbrž tisíců běžných občanů.

Jednu stížnost hnutí ANO na penzijní reformu už Ústavní soud smetl ze stolu, další návrh babišovců se ale týká zrušení kontroverzního zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Dojde opět na parlamentní proceduru provázenou ohýbáním jednacího řádu Sněmovny i na samotný obsah zákona.

Sigma Fiala versus Alfa Babiš. Politici na sítích používají jazyk, který má původ v nenávistné kultuře Číst článek

Dá se předpokládat, že rozhodnutí padne během léta. Dojít k tomu mohlo – a podle příslibů předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy také mělo – již dřív, ale kvůli rozdílným názorům mužů a žen v talárech musel být vyměněn soudce zpravodaj.

Odejde-li ve finále zklamaná vládní koalice, schytá citelnou ránu do vazu. K chlubení jí už toho moc nezůstane. Zato pokud neuspěje opozice, patrně o to intenzivněji bude přemlouvat voliče, aby překopání důchodové reformy svěřili příštímu kabinetu.

Dusno ze soudních síní se dokáže velmi rychle přenést i do volebních kampaní, zejména těch negativních a nenávistných. Může nás aspoň uklidňovat, že se čeští politici naučili formuli „rozsudek respektuji“.

Vždyť v divokých časech, jimiž procházíme, se už pod politickým tlakem deformuje i justice ve Spojených státech.

Pamatujme ale na to, že soudy nám pomáhají „jen“ v hlídání zákonnosti a legislativní čistoty. Stále platí, že budoucnost politiků a jejich plánů mají v rukou především voliči. A je pouze na nich, zda dají důvěru i těm, kteří ze soudních síní neodcházejí se štítem, nýbrž na štítě.

Autor je politický analytik