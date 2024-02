Předvolební kampaň za všechna eura

Můžeme si přát, aby se v Českou zavedla společná měna. Můžeme dál trvat na české koruně. Ale nebojujme za euro jen na oko, to si společná měna nezaslouží. Komentář Praha 6:29 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úplně každý člen vládních stran ví, že tato vláda vůči společné měně neudělá vůbec nic nad rámec programového prohlášení (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když v prosinci 2021 skládala slib vláda Petra Fialy (ODS), kde se sešlo nejvíce koaličních stran od vzniku České republiky a na mnohé zásadní otázky měly zcela odlišné pohledy, asi by málokdo čekal, že první velký spor vznikne o jakéhosi úřednického zmocněnce pro euro.

Přesto se tak stalo a jmenování respektovaného ekonoma Petra Zahradníka do této pozice starostenským ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem spustilo první dohadovací řízení v koalici.

Nakonec z toho nic nebylo, vláda drží dál a asi ani nikdo si nemyslel, že by to mohlo dopadnout jinak. Cílem kampaně Starostů a nezávislých je jen před volbami do Evropského parlamentu ukázat veřejnosti, že oni jsou těmi největšími příznivci eura.

Na čekané na voliče TOP 09

Politicky je to velmi chytré. Rakušan rozjel poměrně dryáčnickou kampaň, za kterou by se nemusel stydět ani Andrej Babiš (ANO). Schválně jezdí do těch míst, kde ví, že nebude mít podporu, vypije pivo, nechá si chvilku nadávat a zase odjede.

Cílem není v Mostě, Karviné, Sokolově či kdekoliv jinde se zajímat o tamní problémy, ale přesvědčit své příznivce z úplně jiných částí republiky, že nesmí nepříliš navštěvované evropské volby za žádnou cenu vynechat.

S tím souvisí ona bouře ve sklenici vody o euro. Úplně každý člen vládních stran ví, že tato vláda vůči společné měně neudělá vůbec nic nad rámec programového prohlášení vlády. A v něm čtyři proeurové strany rezignovali před jednou protieurovou stranou, tedy ODS.

Pokud se nyní sám Rakušan vybízí na propagačních videích k odvaze, aby to řekl Petru Fialovi, tak to měl udělat po volbách 2021.

Teď už je pozdě a vláda splní jen to, co slíbila: V eurech bude možné vést účetnictví a daňovou evidenci. Kabinet se dále pokusí ozdravit veřejné finance, což je nutné pro splnění maastrichtských kritérií. A prověří se výhody a nevýhody přípravky na euro, takzvaného ERM II.

Rakušan to dobře ví, ale přesto se pustil do hromadného výlovu proeurových voličů. Má to logiku, protože TOP 09 a lidovci se za jistotu europoslaneckých křesel se sklopenou hlavou seřadili na nižších pozicích na kandidátce Spolu vedené dvěma razantními odpůrci eura z ODS.

TOP 09 přitom se svým europoslancem Luďkem Niedermayerem dosud nejhlasitěji bubnovala za euro, ale nyní musí mlčet. A toho se Rakušan snaží využít a zkusit, zda by z toho nebyl třeba o jeden europoslanecký mandát navíc.

Euro z alternativní ekonomie

To vše je politika, a ač nepříliš kolegiální vůči dalším vládním stranám, tak vlastně i pochopitelná. Jen by bylo dobré kvůli tomu zcela nediskreditovat euro, které za nic nemůže. A to kupodivu ani ne ze strany euroskeptiků.

Pokud Rakušan v Mostě vykřikuje, že euro zlevní hypotéky, tak to je velmi populistický slib. Centrální banka by ihned musela zasáhnout ohledně kolaterálu a dalších náležitostí, aby nepřifoukla už tak dost přehřátý trh nemovitostí radikálním zlevněním hypoték.

Pokud vicepremiér navíc tvrdí, že přechod na měnu s nižšími sazbami by měl protiinflační účinky, tak se dostává už zcela do učebnic alternativní ekonomie. Stejně tak je nebezpečné bubnovat za co nejrychlejší vstup do ERM II a nemít jasný plán, jak tuto eurovou přípravku co nejrychleji proběhnout. Jinak sčítáte jen mínusy uvězněné měny v kurzovém závazku a zároveň nemožnost se podílet na osudu eura.

Ač je tedy střet mezi vládními stranami o přístup k euru před volbami do Evropského parlamentu pochopitelný, neměl by být tak populistický, aby byl za všechny prachy. Jedno, zda to počítáme v korunách či už v eurech.

Autor je publicista a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky