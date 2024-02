Přehlížet problémy zemědělců se nevyplatí

Oddychnout si, že Praha je zase jakž takž průjezdná, by bylo málo. Halasný protest části zemědělců nám totiž připomněl, že i v éře umělé inteligence a digitálních technologií existují zdánlivě prehistorické obory, bez nichž se neobejdeme. Zemědělství je jedním z nich, jíst i pít přece potřebujeme každý. Komentář Praha 16:30 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující část zemědělců zaplnila svou těžkou technikou magistrálu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě ono je ale jinými obory vytlačováno, a to často doslova. Stačí se podívat na množící se průmyslové zóny nebo rozrůstající se skladiště v prstencích okolo měst, a to nezřídka na úrodné půdě, jež by mohla mít podstatně cennější využití.

Je pravda, že režii akce měli v rukou pořadatelé provázaní s dezinformační scénou a bojovníky proti politickému systému, kteří přitom leckdy nerozliší pšenici od ovsa ani krávu od býka. Koaliční politici by si ovšem měli podobné shazování odpustit.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se přesto neudržel a premiér Petr Fiala (ODS) opět strašil proruskými silami. Na jedny to může působit jako nebetyčná arogance, na další zase jako pokus odvádět pozornost od podstaty problému.

Tím jsou žalostné podmínky, za nichž nejen čeští zemědělci hospodaří. Jsou tlačeni levně prodávat produkci, přestože náklady (zejména na energie) dramaticky rostou. K tomu jim konkurují dumpingové dovozy z mimoevropských zemí s mírnějšími předpisy.

Osvobození dotací od daně

Zatěžuje je nesmyslná administrativa a bojí se též, že doplatí na snahu Evropské unie zmírňovat dopady klimatické změny a ozeleňovat ekonomiku. Přesto ale například evropská federace zemědělských odborů Green Deal jako takový neodmítá, vždyť zničené ovzduší a zničená půda musí být noční můrou pro všechny. Žádá ale, aby bylo při naplňování jeho cílů zemědělcům pomoženo.

O tom všem by se politici měli se zemědělci bavit, a ne si partnery k rozhovoru vybírat s výmluvou na roztříštění profesních spolků. To je mimo jiné dané tím, že minulý kabinet fandil největším hráčům na trhu, současný myslí na drobné farmáře, ale středně velké podniky zastání necítí.

Jinou strategii má Asociace soukromého zemědělství, Agrární komora či Zemědělský svaz, jež se přidají až ke čtvrtečním celoevropským protestům, a jinou Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy, v jehož čele stojí Bohumír Dufek, který se aktivně účastnil již řady předchozích radikálních protivládních demonstrací.

Od premiéra Fialy zemědělci přehnaná očekávání nemají. Své limity odhalil při nákupu potravin v německém supermarketu, kde si sice všiml lepšího zboží za nižší ceny, ale praktickými politickými kroky na to nijak nezareagoval.

Vystudovaný historik a teolog Výborný, který se v přetahované s prodejními řetězci také nijak nevyznamenal, však má větší motivaci. Jednak potřebuje ukázat, že již resortu porozuměl. Navíc reprezentuje lidovce, kteří by měli být na zemědělském venkovně tradičně jako doma.

První závdavek nabídl již v neděli: má jím být osvobození zemědělských dotací od daně. Ve vládě však nesedí sám a ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) se v současnosti další snižování příjmů do erární kasy nehodí.

Bez dialogu na úrovni domácí i evropské to nakonec stejně nepůjde. O zemědělcích slyšíme jen výjimečně, když se však postaví na zadní, poznáme to všichni. Třeba na zablokovaném hlavním městě. Ještě horší by ale bylo, kdyby se rozhodli svoji živnost znechuceně pověsit na hřebík. Pozdě bychom pak zjišťovali, nakolik jsou pro nás všechny důležití.

Autor je politický analytik