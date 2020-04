Pomůže uzdravený premiér Johnson Britům porazit koronavirus?

Přední ministři britské vlády si v pondělí určitě oddechli. Premiér Boris Johnson po dvoutýdenní rekonvalescenci opět uchopil otěže státu. Končí jim dočasné úkoly navíc, spočívající převážně v opakovaném vyzývání občanů, aby zůstali doma a pomohli tak zdravotníkům v boji s koronavirem. Komentář Londýn 6:29 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson | Foto: Frank Augstein | Zdroj: ČTK/AP

Podle nově sebevědomé opozice už nastal čas předložit veřejnosti plán dalšího postupu, přestat se schovávat za odborníky a jednat s občany jako s dětmi ohledně úlev všechny už unavujícího stavu nouze.

Optimisté a nedočkavci se ovšem přepočítali. Žádná vlajkosláva, ani premiér na bílém koni vyhlašující konec utrpení.

Johnsonův relativně krátký projev před premiérským sídlem v pondělí sice obsahoval jeho typicky rázná tvrzení, že se Britům už podařilo „společným úsilím a díky obětem odrazit a přitisknout k zemi koronavirového útočníka“, ale že zároveň nastal „moment maximálního rizika“ a není ještě možné polevit.

„Odmítám promarnit oběti občanů,“ dodal zjevně utrpením choroby vyčerpaný a méně bombasticky působící Johnson a vysvětlil, že kdyby teď předčasně ukončil stav nouze, jak požadují i sponzoři strany, mohla by přijít druhá vlna nákazy, další tisíce mrtvých a zhroucení hospodářství.

Smutný bývalý klaun

Johnson přitom ještě v polovině března, kdy už řada evropských zemí včetně České republiky začala postupně vyhlašovat stav ohrožení, dál zaujímal váhavé a situaci bagatelizující stanovisko, že není třeba reakce uspěchat, a hájil „stádovou imunitu“. Stav nouze vyhlásil až 23. března, kdy už nákaza zemi zachvátila.

Opoždění Britové teď tedy musí ještě počkat a se závistí sledovat uvolňování stavu ohrožení jinde v Evropě. Křivky nakažených či zemřelých jim teprve začaly mírně klesat, poté co počet smrtelných obětí koronaviru přesáhl 20 tisíc a Británie se tak řadí mezi nejhůře postižené země světa.

Zdravotníci se ale opravdu snaží a v Oxfordu a v londýnské Imperial College už začali zkoušet vakcíny. Další skupina ve Warringtonu zjistila, že lepší než ventilátory (umělé plíce), kterých teď Britové mají o pár tisíc víc než potřebují (a navíc uvádění do bezvědomí provází vysoká úmrtnost), jsou levné kyslíkové pumpy na poruchy spánku. V kombinaci s častým odsáváním plicních hlenů tak už mají první uzdravené.

Stav nouze by měl být zrušen 7. května, pokud nákaza dál poleví, a je už teď částečně uvolňován. Vláda se však obává, že by příkaz nošení roušek v obchodech a v dopravních prostředcích způsobil jejich další nedostatek pro zdravotníky, kterých už kvůli slabé ochraně stovka zemřela. Pozůstalým sice vyplatí pojistku 60 tisíc liber a uctila je minutou ticha, ale zemřelé to neoživí.

Premiéru Johnsonovi se nyní hromadí úkoly, musí ale hlavně vhodně ukončit stav nouze. Až to udělá, vypukne ovšem politická mela vyšetřování zodpovědnosti za tragická selhání a smutný bývalý klaun si bude možná přát, aby raději zůstal v rekonvalescenci.

Autor je komentátor Českého rozhlasu