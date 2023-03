Nad prezidentovými muži se smráká

A „hradní partu“, jak se říkalo osazenstvu kanceláře bývalé hlavy státu, nebudou média a jak vidno ani politikové v nejmenším šanovat. A své zákonitě schytá i exprezident.

Et tu mi fili, Blažku?

Jak naznačovala historka, že při rozlučkové lánské večeři v pondělí před středečním odchodem z funkce Zeman znovu – poprvé se to mělo stát už loni v létě – vytáhl ještě na Fialu možnost premiérského spolupodpisu na abolicích pro kancléře Mynáře a exšéfa lánské obory Baláka.

Přičemž z týmu předsedy vlády informaci Deníku N o přání stále ještě nejvyššího ústavního činitele nikdo nepopřel. Takže byla nepřímo potvrzena. Ostatně nejspíš odněkud z těchto kruhů také pocházela. Čímž byla jaksi prolomena dosavadní nepsaná gentlemanská dohoda oběma pány; jakoby prezidentova opakovaná žádost premiéra lidově řečeno dožrala.

A jakmile je Zeman z dohledu a sedá na něj prach, už to začíná. Neboť jak jinak interpretovat doznání ministra spravedlnosti Blažka v pondělním rozhovoru pro Seznam zprávy, že s ním Zeman „pardóny“ pro podřízené vyjednával ještě dřív, než přišel na řadu premiér, potažmo celá vláda. Která o abolici dvakrát rozhodovala a žádosti nevyhověla.

Jak známo, pravomocně odsouzený Balák vloni milost dostal, zastavit však jeho další a kancléřovy zatím zdaleka nerozhodné kauzy prezident sám nemohl, musely by předtím padnout verdikty.

Zvědavý poslanec

Možná proto se začátkem roku vyptával Blažka poslanec SPD Foldyna, jestli se Mynářovy případy – skartace tajných materiálů na Hradě, úniky informací BIS odtamtud nebo dotační aféra v Osvětimanech – nějak uměle nezdržují.

A třeba podotknout – doposud Blažek, který měl zřejmě důležitou roli prostředníka mezi premiérem a prezidentem při ustavování kabinetu po volbách na podzim 2021, kdy byl Zeman otřesený těžkým onemocněním, a i pak Blažek udržoval s Lány stabilní kontakt, zatím vždy žádosti o abolice popíral.

Ale jak se zdá, už k tomu nemá důvod. A příklady táhnou, že ano. Tak ještě uvidíme. Může to být za nějakou chvíli slušný tanec pavouků vylezlých z nejrůznějších koutů.

Momentálně se stačí poznovu kochat prezidentovým argumentem pro odpuštění hradním hříšníkům: kdyby Mynář s Balákem nepracovali pro něho, trestní řízení proti nim by prý nikdy nebyla zahájená! No, možná ano, možná ne, čilí pánové jsou to až-až.

Ale jde především o to, že jim exprezident dal ke všem jejich pofidérním aktivitám doslova bianco šek. A když se do věci logicky obouvají vyšetřovatelé, stěžuje si na vyřizování účtů. Ať už byl Zeman jakýkoli, zatím obvykle nefňukal. Ale co není, může být. Jak už řečeno, příklady táhnou.

Autor je komentátor Českého rozhlasu