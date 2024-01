Konkurs na prezidentova témata

Lidé si na začátku roku pročítají přehledy se změnami silničních pravidel, cen energií, daně z přidané hodnoty, příspěvků na dítě a na bydlení či nemocenské pojištění. Kromě čerstvých maminek to jsou spíš zprávy, které občany nepotěší. Byť inflace pomalu klesá, život bude i letos drahý. Snad ještě důležitější je, že nebude o moc veselejší. Komentář Praha 6:29 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel, Petr Fiala a Vít Rakušan na tiskové konferenci po mimořádném jednání | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ač premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel ve svých proslovech k národu hovořili o naději a mírném optimismu, na obyvatelstvu jako by ležela deka. Pošmourné nezimní počasí rámuje všeobecné rozpaky z dlouhotrvající stagnace. Covid zastavil životní rytmus celé planety, ale ten se po zkrocení viru zase vrátil do původních kolejí, na které šikovné vlády vypravily rychlovlaky růstu a dravosti.

V Česku nerozmrzlo nic. Voliči v roce 2021 a 2023 sice poslali do Strakovy akademie a na Pražský hrad novou garnituru a Andreje Babiše do opozice, avšak tímto úspěchem se energie pětikoalice a prezidenta Pavla poněkud vyčerpala.

Hlava státu ve svém novoročním projevu jen lehce naťukla záležitosti, jež by měly plně ovládat veřejný prostor. Je vskutku načase, aby se politici chopili tématu eura. Václav Klaus učinil z české koruny ikonu, ačkoliv s ekonomickou prosperitou nemá nic společného. To poklausovská ODS nedokázala nebo spíš nechtěla zvrátit.

Logická budoucnost

Češi euro z iracionálních důvodů odmítají a zástupci Starostů a nezávislých, TOP 09 a Pirátů neumějí vysvětlit jim ani svým koaličním partnerům z Občanské demokratické strany, proč by měli svůj názor změnit v jeho prospěch, což dokázali státníci v Chorvatsku či v Bulharsku. V první balkánské zemi už jím platí rok, ve druhé by měli začít příští leden.

V tuzemsku se kolem eurozóny chodí jako kolem horké kaše a prezidentova slova o naplnění tohoto závazku vypadala až nemístně, přičemž společná měna je přesně tím, co řekl Petr Pavel, tedy „logickou budoucností“.

Tou je nepochybně i Evropská unie, ale jaká? Zcela zelená a bezemisní? Řízená z Bruselu a bez veta jednotlivých států v bezpečnostních a zahraničněpolitických otázkách? S Ukrajinou a Moldavskem již v dohledné době? S touto problematikou, o níž se téměř nediskutuje, natož vášnivě, přitom souvisí další balík otazníků, které Petr Pavel nadnesl.

Všechny se týkají mladé generace, jejích očekávání, ale i obav, nejistot, tápání a strachů. V tomto směru je zarážející, že žádný z českých vrcholných představitelů nezmínil umělou inteligenci, jež má potenciál v příští desetiletce obrátit naše životy naruby.

Je za pět minut dvanáct, aby se zakousli i do tohoto jablka, ovšem předtím by měl prezident rozproudit debatu o tématech, jež si sám zvolil pro novoroční věty. A po potřebné výměně argumentů trvat na tom, aby se politikům slova z úst do rukou vraziti ráčila, řečeno s licenční úpravou Karla Havlíčka Borovského.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku