Vyjma vyživovací sondy a vyšší hladiny cukru v krvi se prezident cítí zdráv, řekl to CNN Prima News během skoro hodinové nedělní debaty. V posledních dnech také, aspoň na své poměry, takřka hýřil aktivitou v podobě rozhovorů pro oblíbená média Parlamentní listy, Blesk a Mladou frontu Dnes anebo podnětem k prověření možné sabotáže některými senátory během své loňské hospitalizace. Komentář Praha 16:30 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při natáčení diskusního pořadu Partie | Zdroj: Pražský hrad

Z čehož ovšem těžko něco vzejde a cílem může být snad akorát poškození případných prezidentských kandidátů Vystrčila a Fischera. Zeman dále stihl dehonestovat nového ministra školství Balaše, a to paradoxně při jmenovacím aktu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Proud prezidentovy řeči

Na Primě si pak následně přisadil, že Balaše akceptoval, vlastně jen aby nekomplikoval premiéru Fialovi start předsednictví Radě EU.

Fialu totiž, dozvěděli jsme se už před tím, má rád a považuje ho za dobrého šéfa vlády, které to ale podle něj jinak moc nejde. Na Primě ji však přehnaně nehanil a na otázku, jestli nemá v úmyslu pětikoalici rozklížit, odpověděl, že chumel tolika stran se přece rozklíží sám.

Ale když poznamenal, že by v onom chumlu nemuseli být Piráti, zvlášť když mají jen čtyři mandáty, už to jako lehké navrtávání působilo.

Snížení daně na naftu je směšné, řekl prezident Zeman. Podporuje další dodávky zbraní na Ukrajinu Číst článek

Pirátského ministra Lipavského také kritizoval z celého kabinetu jediného jmenovitě kůli hlasování o Izraeli na půdě OSN, za což prý se Zeman brzy osobně omluví v Praze prezidentu Herzogovi, jehož návštěva, dodejme, ale nevyhlíží na nějaké zhoršení vztahů. Izrael je ovšem léta Zemanův kůň číslo jedna, s tím nutno počítat.

Kupodivu prezident nerozehrál ve větším ani kauzu Dozimetr, až člověka napadlo, jestli v ní nějak nemůže být přimočen kdosi z jeho okolí. Podle Zemana akorát STAN vlastně nemá politický program a starostové znají především rozpočtové určení daní, neboli penězovody.

To znělo ošklivě, ale prezident hned dodal, že vláda bez STANu by byla menšinová a tu teď nepotřebujeme. Jen by ta stávající měla pro lidi postižené inflací dělat víc než směšně snížit daň na naftu o korunu padesát. To už prý lépe vyhlíží nápad úsporného tarifu na energie.

Jen tohle ne!

Pozoruhodná pak byla úvaha o opotřebovávací ukrajinské válce, kde porostou ztráty na obou stranách, přičemž počet mrtvých ruských vojáků může vyvolat sílící tlak obyvatel a určité změny v politické struktuře.

To ale není vůbec o co opřít a prezident se o to také ani nepokusil. Skeptik, nebo spíš realista si pomyslel cosi o pouhých řečech, které jsou ale pro Zemana odjakživa typické, a jak po měsících neviditelnosti pookřál, už jich pouští celé proudy.

Nejsou ale tak docela plané. A mohou kupříkladu ovlivnit výběr nástupce na Hradě, ochotně naslouchajících je pořád dost. A jde o hodně, nějaký antizeman by byl potupný, s tím by se na odpočinek odcházet nechtělo.

Tak uvidíme, co pro pány Babiše a Středulu v posledním prezidentském půlroce ještě Miloš Zeman dokáže udělat. Když je tak zdravý od té doby, co „přestal kouřit a má zakázaný alkohol a létání“. Jak v neděli pravil doslova.

Autor je komentátor Českého rozhlasu