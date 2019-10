Prezident popsal, jak skončí sociální stát

„Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky,“ uvedl dále prezident Miloš Zeman při debatě k rozpočtu ve sněmovně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Petra Holuba

Během pár vteřin proslov skončil a především levicově zaměření poslanci ho odměnili potleskem vestoje. Pozorovatele musela tato událost zaskočit. Pokud všichni zúčastnění opravdu mysleli vážně to, co dělali, pak stojíme před velkou změnou. Největší v historii České republiky.

Dosud se nikdo neodvážil tak otevřeně deklarovat požadavky neoliberalismu jako prezident Zeman. Pro pochopení stačí popsat, kdo má v Česku prospěch z daňových výjimek. Prezident hovořil o částce 318 miliard. To odpovídá hodnotě 319 miliard, kterou podle aktuálních dokumentů ministerstva financí dosahuje zvýhodnění některých skupin u daně z příjmů fyzických osob.

Finance roky psaly slíbený ‚nový a lepší‘ zákon k dani z příjmu. Teď ho kvůli výjimkám zřejmě nepředloží Číst článek

Úlevy pro chudší

Plných 85 % z této částky činí daňové úlevy sociálního charakteru. Největší podíl tvoří daňové slevy na poplatníka a jeho děti, které mají za účel osvobodit od daňových povinností především společenské vrstvy s nižšími příjmy. Druhou největší položku tvoří pravidlo, že důchodci neodvádějí daně ze svých penzí.

Skoro stejně významný výpadek způsobuje fakt, že pacienti neplatí daň za zdravotní péči. Sice ji hradí pojišťovny, pacient by však měl zdanit služby, které přijímá.

Pokud jde o další úlevy na daních z příjmu fyzických osob, najde se možnost odepsat ze základu daně úroky z hypotéky nebo dary na veřejně prospěšnou činnost, osvobození pro dárce krve či orgánů, výsluhy pro policisty a podobně.

Zájem Čechů o hypotéky klesá, v porovnání s loňskem si půjčili o 20 miliard méně Číst článek

Zmíněné výjimky jsou takřka základním pilířem rovnostářského přerozdělování příjmů, kterým je Česká republika proslulá. Jejich zrušením by se dostala na úroveň ultraliberálních ekonomik, jaké bychom našli nejspíš jen v teoretických příručkách. Možná by stálo za to poohlédnout se v Chile.

Zdanit podnikatele nestačí

Přehled prezentovaný ministryní financí Alenou Schillerovou ukazuje, že úlevy mají i podnikatelé. Ti se mohou vyhnout daním tím, že uvedou výdaje na výzkum či podporu odborného vzdělávání, případně dostali investiční pobídku. Jde ovšem jenom o 15 miliard.

Daň z přidané hodnoty neplatí banky, pojišťovny a malí podnikatelé s ročními příjmy pod milion korun. Stát by jejich zdaněním získal 120 miliard. Ovšem finanční služby nepodléhají DPH nikde na světě. Bylo by možné vydělat 50 miliard, když se zruší nižší sazby DPH. To by ovšem opět odnesli ti chudší, protože největším výpadkem pro rozpočet je nižší sazba za potraviny.

Bylo by možné usoudit, že se projevila pravá podstata Zemanova ekonomického myšlení. Koneckonců se počátkem devadesátých let minulého století přihlásil k thatcherismu. Není však jasné, proč mu tedy sociální demokraté a komunisté tleskali.

Dilema jde asi nejsnáze rozřešit tím, že účastníci popsaného extempore, včetně prezidenta, přesně nevěděli, o čem mluví. Jenže možná se pod povrchem skrývá vážnější sdělení. Státnímu rozpočtu chybějí zdroje, a kde je má vzít? Jinde než v mohutném přerozdělovacím mechanismu ve prospěch chudých se potřebné částky nenajdou.

Autor je komentátor serveru Echo24