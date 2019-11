Prezident s premiérem se obávají položit 17. listopadu květiny na Národní třídě v Praze

Co se nenávisti týká, ta se na pražském Albertově 17. listopadu šířila v roce 2015. Z úst některých řečníků na akci Bloku proti islámu. Přítomnost prezidenta republiky na pódiu jejich xenofobním výrokům dávala punc legálnosti.

Jeho účast zároveň posloužila organizátorům jako záminka, aby s pomocí policie znemožnili přístup studentské delegaci k pamětní desce. Nikoli v době konání této akce, ale několik hodin před jejím zahájením. Oslavy výročí 17. listopadu na památném místě byly studentům de facto ukradeny a zprivatizovány. Použiji-li slova mluvčího prezidenta republiky.

Miloš Zeman se do dějin oslav 17. listopadu výrazně zapsal několikrát. Například v roce 2014 čelil za účasti středoevropských prezidentů metání vajíček, když přednášel na Albertově svůj projev. Tyto dvě akce názorně dokumentují vyhrocenou, až nenávistnou atmosféru ve společnosti.

Babiš prolomil několik hranic

Prezident republiky by se ji měl snažit mírnit. Některé jeho výroky a také aktivity jeho mluvčího ji naopak spíše vyhrocují. Výsledkem je, že při 30. výročí se hlava státu neukáže na veřejnosti. V sobotu zamíří radši do Bratislavy. Tam se mine s premiérem.

Andrej Babiš se rovněž 17. listopadu nehodlá vydat do pražských ulic. Před svými odpůrci z řad veřejnosti se skryje v Národním muzeu, kde přednese projev. Potom se vydá také k našim východním sousedům.

Tam mu davy nebudou připomínat nedávno ukončené trestní stíhání, evidenci mezi spolupracovníky komunistické Státní bezpečnosti, předlistopadové členství v komunistické straně nebo stále hrozící konflikt zájmů.

Andrej Babiš svým dosavadním pobytem v politice postupně prolomil hned několik hranic omezujících životnost premiérů. Bez větších šrámů přežil skandály, které by jeho předchůdcům spolehlivě zlomily vaz. Část veřejnosti to nelibě nese a dává to najevo.

Třicet let po pádu komunistického režimu tak situace v České republice dospěla do bodu, kdy se prezident spolu s premiérem obávají položit kytici k pamětní desce na Národní třídě v Praze. Byť s rizikem, že stejně jako před rokem by mohla skončit v koši.

Autor je komentátor Českého rozhlasu