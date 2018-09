Prezident i premiér se přiživují na kauze H-System

Ve vší úctě k institutu hlavy státu by ho strážci ústavy měli ignorovat. Ústavní soudci posuzují verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož se několik desítek členů stavebního družstva Svatopluk musí vystěhovat z domů, které si dostavěli za své peníze po krachu společnosti H–System.

Právě konstituční tribunál musí autoritativně rozhodnout, zda tento rozsudek není v rozporu s ústavní Listinou základních práv a svobod, potažmo dobrými mravy.

Ale právě tvrzení Miloše Zemana, že je případem dotčen a znepokojen, nelze vnímat jinak, než jako cynické parazitování na zoufalé situaci lidí, které znovu a znovu deptá kauza, táhnoucí se našimi politickými a justičními dějinami neuvěřitelných 21 let.

Se svým znepokojením a neklidem se totiž Miloš Zeman opozdil právě o ta dvě desetiletí. Zmítán pochybnostmi měl být coby předseda sociální demokracie již v roce 1996, kdy vrcholilo tunelování firmy a peníze podvedených stavebníků mizely v nenávratnu.

Nátlak na nezávislou justici?

Právě tehdy - jak se ukázalo při soudu s majitelem H–Systemu Petrem Smetkou - část těchto peněz proudila do sociální demokracie. A přímo do Smetkovy firmy si pro ně chodila pravá ruka Miloše Zemana - již zesnulý Miroslav Šlouf. A to každý měsíc pro 24 tisíc korun. Po dobu jednoho roku.

Miroslav Šlouf před soudem vypověděl, že vedení sociální demokracie tak řešilo finanční tíseň, kdy nebylo na platy zaměstnanců Lidového domu. A těžko si představit, že by se tak dělo bez souhlasu jejich přímého nadřízeného Miloše Zemana.

Prezident se tedy nyní zastává lidí, jejichž peníze zčásti zmizely v útrobách jeho tehdejší strany, jež se tak přímo podílela na nastavení podvodného systému.

A je také otázkou, proč nyní oroduje pouze za několik desítek členů stavebního družstva Svatopluk, kteří byli již v rozsudku nad Smetkou varováni, že pokud staví domy za své peníze, investují do něčeho, co jim nepatří, ale je majetkem konkurzního správce zkrachovalé firmy.

Mediátor Babiš

Miloš Zeman ale není jediný, kdo tyje z neštěstí okradených stavebníků. Zdárně mu sekunduje i premiér Andrej Babiš. Ten se prohlásil za mediátora mezi vyhazovanými družstevníky a správcem konkurzní podstaty. S ním se sešel a nadále se hodlá potkávat.

Co ale s ním chce řešit? Konkurzní správce je striktně vázán konkurzním zákonem, o jeho krocích včetně případného vystěhování družstevníků rozhoduje věřitelský výbor, na který dohlíží soud.

Zásah premiéra a prezidenta do kauzy H–System tak na hony zavání nátlakem výkonné moci na nezávislou justici. Což je věc nadmíru povážlivá mimo jiné i proto, že jak prezident v kauze Peroutka, tak premiér v případu Čapího hnízda sami mají s orgány spravedlnosti co do činění.