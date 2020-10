V Rusku se odehrála historka, která vyvolala značný ohlas. Prezidentská akademie národního hospodářství a veřejné správy se sídlem v Moskvě dostala začátkem října přípis z místní prokuratury. Komentář Praha 6:29 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nikdy mě ani nenapadlo, že se dožiju chvíle, kdy náš režim bude připomínat konec 40. let," říká o kauze historik a publicista Nikolaj Svanidze | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ten nařizoval vedení školy poskytnout příslušným orgánům bohatý komplex informací o chování studentů akademie. V půlce října vydal rektor příkaz, v němž podrobně rozepsal odpovědnost jednotlivých činitelů profesorského a administrativního sboru za poskytnutí informací prokuratuře v souladu s jednotlivými body přípisu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Prokurátor v Moskvě se zhlédl ve stalinských dobách

Zmíněný dokument má velký rozsah. Vytáhnu proto nejzajímavější body, které dorazily od prokurátora.

Profesoři byli zavázáni k poskytnutí údajů o tom, zda-li byly mezi posluchači školy vypozorovány různé škodlivé jevy, například „vměšování do volebního procesu (příprava pozorovatelů do volebních místností, zajištění monitoringu a shromažďování údajů o porušení zákona během voleb)“, ale také „formování veřejného mínění ve smyslu nezbytnosti střídání moci v Rusku“.

Rusko udělilo Edwardu Snowdenovi povolení k pobytu na neomezenou dobu Číst článek

Pokračovalo to dalšími nařízeními. Škola musela prokuratuře poskytnout informaci o případném vytvoření ve studentském prostředí „proamerických vlivových skupin, které by mohly být využity zahraničními mezinárodními nevládními organizacemi pro dosažení jejich destruktivních cílů“. Prokurátor v dovětku vysvětlil, že měly být naplněny „prostřednictvím propagace amerických a evropských demokratických a liberálních hodnot“.

Provařená r eakční stalinština

Pokud se však mezi posluchači akademie nic takového nevyskytlo, mohli být vtaženi do protistátní činnosti jiného druhu. Byla zařazena do kolonky Vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace a činnosti státní správy a samosprávy.

Prokuratura rozepsala, co znamená toto vměšování: „Poskytování návrhů na zdokonalení a optimalizaci činnosti uvedených orgánů, výskyt případů účasti v akcích, které měly za cíl formování a rozvíjení v mládežnickém prostředí návyků ‚občanského protestu‘, školení za účelem poskytnutí prvků politického boje a organizace masových veřejných akcí, seznámení se způsoby obrany svých práv v případě zadržení orgány činnými v trestním řízení v průběhu podobných akcí.“

Historik a publicista Nikolaj Svanidze okomentoval prokurátorské řádění takto: „To mi připomíná konec 40. let. Nikdy mě ani nenapadlo, že se dožiju chvíle, kdy náš režim bude připomínat konec 40. let. To je naprosto tupá provařená reakční stalinština.“

Svanidze nebyl se svým rozhořčením sám. Nakonec hodila prokuratura všechno na autora tohoto dokumentu a zahájila s ním disciplinární řízení. Že prý je to jeho osobní iniciativa. Kdo uvěří, ať tam běží. Jen letos se v Rusku odhalilo sedm nových Stalinových pomníků. Loni jich bylo dvanáct.

Autor je komentátor Práva