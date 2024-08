Prezidentské klání v USA se vyrovnalo, Trump chybuje

Trump by možná mohl nástup Harrisové odrazit a převzít opět vedení ve volebních průzkumech, kdyby se držel scénáře, který mu doporučují význační politici z jeho strany. Tedy aby především mluvil o stavu hospodářství, s nímž většina Američanů není spokojená. A také o migraci a kriminalitě. A aby nabízel srozumitelná řešení.

Jenže Trump se během volebních shromáždění i při vystoupeních v médiích tohoto scénáře nedrží. Stále častěji sklouzává do nekoherentních tirád, přecházejících do osobních útoků a urážek na adresu Harrisové.

Když byl jeho soupeřem Biden, mohl Trump těžit z toho, že prezident trpí příznaky stáří více než on. Nyní proti Trumpovi ale stojí o dvacet let mladší žena s menšinovým původem. A exprezident, zdá se, úplně přesně neví, jak na ni útočit.

Trumpův vztah k demokracii

Když v nedávném rozhovoru s afroamerickými novinářkami začal zpochybňovat, že Harrisová je poloviční černoška, vysloužil si posměch. Když tvrdí, že Harrisová má údajně nízké IQ a obecně není chytrá, mají pro spoustu Američanů tyto útoky rasistický nádech. Jsou pro ně také potvrzením, že Trump má problém se sebevědomými ženami.

Jako stále více kontraproduktivní se jeví i Trumpovo ignorování faktů. Při nedávné tiskové konferenci ve svém floridském sídle se podle médií dopustil více než 130 nepřesností a lží. Faktů se nedržel ani v ostře sledovaném rozhovoru s miliardářem Elonem Muskem na Muskem vlastněné sociální síti X.

Když se dostal k tématu migrace, tvrdil, že v USA je více než 20 milionů nelegálních migrantů. Kromě toho, že údajně v případě svého zvolení prý okamžitě začne s deportacemi milionů z nich a bude dál opevňovat jižní hranici, nenabídl strukturované řešení.

Harrisová zatím nemusela dělat příliš mnoho, aby se na Trumpa v průzkumech dotáhla. Stačí, že politikovi, k němuž se středoví voliči začali přiklánět, protože nechtěli volit Bidena, nastavuje svým slušným chováním a energií související s jejím nižším věkem zrcadlo. Trumpovi nepomáhá ani to, že coby trestně stíhaný politik čelí bývalé státní zástupkyni.

Kdo se stane příštím americkým prezidentem, mohou nakonec rozhodnout televizní debaty. Oba kandidáti se už dohodli na jedné, o dvou dalších se vyjednává.

Jistou nevýhodou Trumpa v nich bude skutečnost, že na rozdíl od Bidena bude čelit výřečné političce, která si nenechá nic líbit. Harrisová navíc do debat půjde po nominačním sjezdu demokratů, na němž vystoupí za velkého zájmu médií s uceleným programem pro své prezidentství. Svůj ekonomický program chce představit už v příštích dnech.

Trump samozřejmě ještě může nepříznivý vývoj zvrátit a prezidentské volby vyhrát. Musel by se ale místo osobních výpadů proti Harrisové pokusit seriózně debatovat o problémech, které Američany trápí.

A musel by se také zdržet nejrůznějších nepodložených tvrzení, jako bylo nedávno kupříkladu to, že snímky desetitisícových davů na volebním shromáždění Harrisové vygenerovala umělá inteligence. A pomohlo by mu, kdyby přestal s chválou diktátorů v Rusku, Číně a Severní Koreji, což vyvolává nejen u demokratů ale i u řady republikánů otázky o jeho vztahu k demokracii.

Otázka je, zda je toho v defenzivě, do níž se dostal, schopný.

Autor působí na New York University Prague