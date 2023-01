Generál vyhrál dílčí prezidentskou bitvu, ale ještě ne celou válku

Petr Pavel by byl nejlepším kandidátem, který by mohl porazit Andreje Babiše. Takto uvažovali někteří odpůrci šéfa hnutí ANO, když se na poslední chvíli rozhodovali, komu dát v prvním kole prezidentských voleb svůj hlas. Průzkumy veřejného mínění totiž dopředu signalizovaly, že do toho druhého projde bez problémů bývalý premiér. Komentář Praha 6:29 15. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Petr Pavel | Foto: David W Cerny, Reuters/ René Volfík, iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Po sečtení výsledků prvního kola se tento předpoklad naplnil. Stejně jako strategický postup odpůrců Andreje Babiše. Jeho soupeřem v klání o Hrad skutečně bude Petr Pavel.

Kdyby volby byly strohou matematikou, potom by se druhé kolo konat ani nemuselo. Petru Pavlovi vyjádřila podporu většina neúspěšných kandidátů, proto by měl bez problémů zvítězit. Toto očekávání by mohla podpořit rovněž poměrně vysoká volební účast. Ta mimo jiné svádí k dojmu, že dostat k druhému kolu navíc desítky tisíc dalších voličů není příliš reálné.

Do momentu, který definitivně rozhodne o tom, kdo na Hradě vystřídá Miloše Zemana, zbývají ještě dva týdny. A v nich se situace může změnit. Například v momentu, kdy se k volbám nedostaví část těch, kteří se jich nyní zúčastnili. Případně, že masivně nebudou respektovat doporučení svého kandidáta a podpoří někoho jiného. V neposlední řadě si ti, kteří nyní volit chtějí, nechají vnutit myšlenku, že jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Proč se tedy obtěžovat k volbám, když lze čas využít jinak.

Mobilizace i demobilizace

Zkrátka v následujících dnech budeme svědky vyhrocené kampaně. Vzhledem k tomu, že volby nepřinesly překvapení, měly by oba dva štáby být na souboj Pavel versus Babiš dopředu připraveny. Času není nazbyt a kampaň musí okamžitě pokračovat. Není proto divu, že místo pouhého obligátního poděkování voličům a výzvy k účasti v kole druhém, využil Andrej Babiš hned první příležitost zaútočit na Petra Pavla.

Mimo jiné připomínkou jeho problematické komunistické minulosti. Je paradoxní, že tato slova zazněla z úst člověka, který sám má podobné temné stíny ve své historii. Názorně to dokazuje, že ve finiši prezidentských voleb nebudou existovat žádné limity.

Proto jsme nebyli svědky jásání vítěze prvního kola Petra Pavla. Dílčí úspěch totiž ještě není zárukou celkového vítězství. Generál, byť ve výslužbě, bude muset zvládnout mobilizaci. Andrej Babiš s ní má v politickém životě zkušenost. V minulosti ve volbách do sněmovny opakovaně dokázal zvednout ze židlí své příznivce ve velkém počtu. V prvním kole prezidentských voleb jich byly téměř dva miliony. Petr Pavel získal hlasů zhruba o 50 tisíc víc. Oba dva by k tomu potřebovaly přidat ještě asi milion.

V tuto chvíli by k tomu měl mít větší předpoklady Petr Pavel. Z výroků Andreje Babiše bezprostředně po prvním kole voleb je zřejmé, že budeme nejenom svědky mobilizace, ale také pokusu o demobilizaci. Tedy snahy odradit část lidí od toho, aby přišla k druhému kolu. Pokud jí dokáže generál ve výslužbě čelit, naplní očekávání příznivců, že pouze on může porazit Andreje Babiše.

Autor je komentátor Českého rozhlasu