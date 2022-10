V drsné kampani je předpokladem úspěchu zametený práh

Jde do tuhého. Co nevidět se ukáže, kdo ze zájemců o prezidentskou funkci je s to obstát v osobních soubojích, kampaních i antikampaních. Teď musí přesvědčit, že dokáží víc než se jen hezky usmívat. Všechny čekají drsné tři měsíce. A ještě mrazivěji bude foukat na vrcholu ústavní pyramidy, kam se jeden z uchazečů vyšplhá.

Praha 16:36 25. října 2022