Trump stále nechápe rozdíl mezi kampaní a vládnutím

Donald Trump vyměnil šéfa týmu své kampaně za znovuzvolení. Americký prezident také po několika měsících obnovil svoje tiskové konference ke koronaviru. Vypadá to, že se v nich vrátil k náhledu, který je trochu více v kontaktu s realitou, než jak tomu bylo velkou část jara.

Na tom prvním obnoveném briefingu se sice chvástal, že USA zvládají pandemii lépe, než „některá jiná místa“, ale zároveň na svoje poměry nezvykle střízlivě prohlásil, že se situace bohužel asi nejprve zhorší, než dojde k zlepšení. Několik dní předtím se Trump najednou nečekaně přihlásil k nošení roušek, což opentlil pro sebe typickým tweetem, ve kterém se označil za nejpatriotičtějšího a nejoblíbenějšího prezidenta.

Trump se prostě pokouší na svém předvolebním obraze změnit všechno možné. Není příliš divu. V průzkumech je na tom opravdu bídně. Ve velké části z nich nad ním má bývalý viceprezident Joe Biden dvouciferný náskok. O Trumpových šancích v listopadových volbách začali v červenci otevřeně pochybovat i jeho skalní stoupenci.

Dopad činnosti politiků na životy

A zdá se, že Trump propad preferencí začíná brát velmi vážně. Nevypadá to ale, že by zatím pochopil, v čem tkví jádro jeho současných neúspěchů, a tím opravdu není vedení kampaně. Stejně tak, jak se za pomoci symbolických a kulturních válek neúspěšně snažili změnit trend preferencí ještě před několika měsíci demokraté, nedaří se to ani teď Trumpovi. Jednoduše řečeno: Trump si stále neuvědomil, že vládnout je něco jiného, než vést kampaň.

O amerických prezidentských volbách, ve kterých se úřadující prezident uchází o znovuzvolení, se často mluví jako o referendu nad jeho vládou. V posledním půlstoletí v nich vždy hrála největší roli ekonomická situace v zemi. Ta je letos pochopitelně nerozlučně propletená s pandemií koronaviru.

Zatím se pomocí balíku zákonů americkému Kongresu dařilo držet ekonomický propad na uzdě. Platnost nouzových vládních programů ale za chvíli vyprší a na jejich prodloužení se washingtonští politici z obou stran zatím nedokázali dohodnout. Pokud se jim to nepodaří, ekonomická situace se může velmi rapidně zhoršit.

Tato zodpovědnost leží do velké míry právě na Kongresu. Ze situace v zemi ale Američané vždy viní primárně prezidenta a ten má velkou moc ovlivňovat směr a tempo politické debaty. Trumpova extempore – ať už jde o nošení, nebo nenošení roušek anebo testování ústavních limitů federálních agentur, jaké předvádí v posledních dnech v Portlandu – jsou pro mnohé právě jenom tím: vedlejší zápletkou, která odvádí pozornost od blížící se možné katastrofy na obzoru. Pokud se Trump začne věnovat řešení právě té katastrofy, může stále pohodlně vyhrát. Čas se mu ale krátí.

V tomto chaosu ale jde najít i nějaké ty kladné signály. Američané, zdá se, opravdu nevolí na základě washingtonských bitek o symboly, kterými každý den žijí politické a mediální elity. Ve volbách je daleko více ovlivňuje hmatatelný dopad činnosti politiků na jejich životy.

Před čtyřmi lety si částečně jako protestní gesto proti tomu, kam se země ubírá, zvolili právě Trumpa. Teď jsou ale Spojené státy v naprosto jiné situaci. Jestli chce Trump být svým voličům a Američanům obecně užitečný, musí vládnout. Jinak se velmi snadno mohou rozhodnout, že jeho užitečnost jako někoho, kdo rozstřelí stávající systém a donutí ho ke korekci, se už definitivně vyčerpala. A že možná ani nikdy za moc nestála.

Autor je redaktor Radia Wave