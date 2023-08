Jako děti bez otce, chtělo by se málem říct o okamžité situaci možná 50 tisíc wagnerovců, kteří v jediném okamžiku přišli o svého patrona. Chtělo by se říct, ovšem za předpokladu, že by onen otec nebyl zasloužilý kriminální recidivista už ze sovětských dob a děti zase vyvrhelové a ničemové, posbíraní už před epochou válečného verbování přímo po věznicích bůhvíkde. Komentář Praha 16:17 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prigožin | Zdroj: Reuters

Jaké jsou tedy vyhlídky těchto žoldáků, jichž Putinův režim dlouhá léta využíval k plnění choulostivých, spíše však špinavých úkolů?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Co bude s Wagnerovci po Prigožinově smrti

Zřetelných cest se v tuto chvíli nabízí hned několik. Mohou například podepsat smlouvu s ruským ministerstvem obrany a rozplynout se v nekonečných řadách ruské armády.

Mohou se alespoň zdánlivě uchovat v současné podobě (pravda, s jiným velením – a mluví se kupříkladu o dosti tajemném generálovi ruské vojenské rozvědky GRU Andreji Averjanovovi, který stál například za operací proti otci a dceři Skripalovým, otrávených před pár lety ve Velké Británii).

Pro gosudara nejjistější

Několik tisíc z nich, kteří v současné době dlí v Bělorusku, tam může zůstat: Wagnerova soukromá vojenská společnost je tu už oficiálně zaregistrována jako právnická osoba (i když podle nezávislých běloruských vojenských analytiků se Lukašenkovi „hodí asi jako kufr bez držadla“).

A mohou se koneckonců také vrátit do Afriky, kde působili v zájmu Vladimira Putina, ale do značné míry taky Jevgenije Prigožina už léta předtím, než byli nasazeni do ukrajinské války.

Šéf wagnerovců Prigožin zemřel při pádu letadla v Tverské oblasti, potvrdili ruští vyšetřovatelé Číst článek

Nejpodstatnější otázkou v této souvislosti ovšem je, jaká nakonec bude vůle gosudarova. Ten musel na spanilou jízdu wagnerovců z rusko-ukrajinské hranice na Moskvu před dvěma měsíci zírat s hodně smíšenými pocity.

Se samotným Prigožinem už si účty vyřídil, a to přesně v duchu slavného výroku Gogolova Tarase Bulby, proneseného ke zrádnému synu Andrijovi: „Já tě zplodil, já tě taky zabiju!“

V případě Prigožina už se tak stalo. A nejpravděpodobnější je, že podobně, i když v přeneseném slova smyslu, dopadne i celá jeho banda. Pro gosudara to tak bude nejjistější.

Autor je komentátor Českého rozhlasu