Přitom ještě na přelomu ledna a února to vypadalo, že celý projekt zkrachuje. Těsně před spuštěním systému se objevily technické chyby. Nepodařilo se je ihned odstranit, proto musel být start posunut. Nervózní žáci a jejich rodiče začali přemýšlet o tom, kde sehnat formulář a podat přihlášku na školu pro jistotu ručně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Přihlášky na střední školy ve stylu padouch, nebo hrdina

Než se panika začala masivně šířit, byly závady odstraněny. Systém naběhl a nakonec fungoval. Byť ne zcela hladce. Opět chvíli před termínem, kdy měly být tentokrát vyhlášeny výsledky přijímacího řízení a žáci měli zjistit, zda uspěli a na jakou školu byli přijati, se zase objevily chyby.

Nemohla za ně technická závada systému, ale někteří ředitelé škol. Ti špatně vyhodnotili pořadí žáků. Někteří dokonce podle vedení školy neměli uspět u přijímacích zkoušek, byť tomu tak ve skutečnosti nebylo. V neposlední řadě některá školní zařízení předčasně zveřejnila takovéto výsledky. Takže žáci a jejich rodiče mohli být vystresováni z nezdaru, byť tomu ve skutečnosti bylo přesně naopak.

S hrstkou odborníků

Lidské selhání se nakonec podařilo napravit. Takže žáci už v tuto chvíli mohou mít definitivně přehled o tom, kam po skončení základní školy zamíří.

Jde svým způsobem o zázrak, nebo spíše o úspěch typicky české improvizace. Na vybudování funkčního systému totiž nebylo dostatek času.

Původně vypsané výběrové řízení bylo zrušeno. Důvodem bylo, že zakázku nešlo zvládnout řádným postupem tak, aby od letošního 1. února fungovaly elektronické přihlášky na střední školy. Vzhledem k tomu, že novela příslušného zákona s tím počítala, vypadalo to na blamáž.

Problémy nejsou. Výsledek přijímaček už v systému vyhledalo přes 56 tisíc uchazečů, říká šéf Cermatu Číst článek

Ministr školství by musel přiznat, že termín nelze dodržet a posunout celý projekt minimálně o jeden rok. V opačném případě potřeboval sehnat dobrodruhy, kteří se na koleně pokusí systém vytvořit. Byť s vědomím, že půjde o určitou improvizaci a že se celá věc bude dolaďovat tak říkajíc za pochodu.

Ujal se toho ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Ten s hrstkou odborníků systém vybudoval, zprovoznil a dovedl do finále. Tedy do momentu, kdy žáky na základě výsledků přijímaček rozřadil na jednotlivé střední školy.

Krejčí se toho nemusel dožít ve funkci ředitele Cermatu. Když se vyskytly na začátku problémy, objevily se hlasy volající po jeho odvolání. Nebyly vyslyšeny a z padoucha je nakonec hrdina.

Přesto jde spíše o názorný příklad toho, jak by digitalizace v České republice probíhat neměla. Jednotlivé projekty by neměly být výsledkem improvizace. Aby na ně bylo dostatek času, peněz a kvalitních odborníků, to je úkolem politiků. V případu elektronických přihlášek na střední školy ho dostatečně nesplnili.

Kdyby záleželo pouze na nich, zůstali bychom ještě nějakou dobu u papírových formulářů a po přijímačkách bychom byli svědky obíhání jednotlivých škol vystresovanými žáky a jejich rodiči.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.