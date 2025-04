Chce dítě na gympl? Základní škola k tomu nestačí

Přijímačky na střední školy a víceletá gymnázia se rychle blíží. Proběhnout mají na konci první poloviny dubna a zúčastní se jich asi 150 tisíc dětí. Hned na začátku jeden důležitý fakt – budou pro děti opět stresové, protože míst není dostatek. Komentář Praha 6:30 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přijímačky na střední školy a víceletá gymnázia se rychle blíží. Míst pro žáky ale není dost (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Už jsem tady dříve mluvil o tom, že výzkumná organizace PAQ Research na konci ledna zveřejnila analýzu, podle které ve všech českých krajích poptávka po všeobecných středních školách převyšuje nabídku. Je jich málo.

Nepomáhá, že rozšíření nabídky patří mezi státní priority ve vzdělávání, nepomáhá, že víc takových míst chtějí i rodiče dětí. Platí, že míst není dostatek a přijímačky jsou velký stres.

Mnoho rodičů se snaží děti na nějaké to gymnázium či lyceum dostat. Žijeme v moderní době, v době AI, umělé inteligence, všeobecné vzdělání nabízí více možností pro další život.

V některých regionech stačí i na gymnázia méně bodů, tam je stres menší. Jinde je přetlak a s přetlakem stres prudce stoupá, rodiny taktizují, snaží se správně vybrat školu, dítě se snaží získat co nejvíce bodů.

Tak drsně české...

A teď pozor, teď to začíná být typicky české, drsně české. Stačí umět to, co se holky a kluci naučili ve škole? Stačí to, ať už jdou na čtyřleté, šestileté, nebo osmileté gymnázium? Přece by to mělo stačit, od toho snad chodí do školy, co jiného by měli dělat?

Zjevně to ale nestačí. Kdo chce uspět, dělá si testy Cermatu, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Letos Cermat pro deváťáky připravil přijímačky nanečisto. Děti je mohly absolvovat na začátku roku. Jenomže to úplně nevyšlo, Cermat, alespoň to tvrdí část učitelů, připravil v matematice příliš těžké úlohy z minulých let. Hodně žáků si s nimi nevědělo rady. Části z nich to mohlo podlomit sebevědomí. A stres z přijímaček je teď ještě větší.

Proč udělal Cermat matematiku tak těžkou? Protože v loňském roce byla pro deváťáky a páťáky podle tehdejšího ředitele Miroslava Krejčího příliš lehká. A tak se testy vrátily na úroveň roku 2023 a jsou těžší.

Deník N sleduje tři deváťáky, kteří se připravují na přijímačky. Jedna dívka řekla věc, která je zásadní a kterou bohužel potvrzují i učitelé, cituji: „Ve škole se bohužel neučíme to, co je v testech Cermatu. Zároveň toho ale máme stále hodně, takže musím dost času věnovat i škole, různým úkolům, pořád píšeme nějaké písemky.“

Kurzy Cermatu aneb Jinak to nejde

To je okénko do absurdního světa českých základních škol. A do světa přijímacího řízení. Aby žáci uspěli, nestačí výuka ve škole, ale musejí chodit na kurzy, kde dělají testy, musejí se zvlášť učit na testy Cermatu, které mimochodem podle expertů nejsou špatné.

Kurzy některé rodiny přijdou na tisíce korun, mnohé na to nemají. Některé školy však nabízejí kurzy zdarma.

Stát chce co nejvíc dětí na gymnáziích, ale kraje tam nevytvořily dost míst, přijímačky jsou stres a vyžadují extra přípravu, extra kurzy.

Další problém: Úroveň základních škol je značně rozdílná. A tak budeme mít hodně vyučených kuchařů a číšníků, ale málo lidí pro moderní dobu.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24