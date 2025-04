Přijme Slovensko ‚ruský‘ zákon o zahraničních agentech?

Tak, jako když nedávno požádalo premiéra Roberta Fica, aby odvolal Maroše Šefčoviče z funkce evropského komisaře pro obchod a hospodářskou bezpečnost. Důvodem měla být komisařova jednání s americkou administrativou kvůli zavádění cel na evropské zboží.

Jako další vroubek SNS Šefčovičovi připsala, že jako člen Evropské komise byl u toho, když byly zavedeny podmínky Green Dealu. Takže i on nese z pohledu národovců vinu za údajnou likvidaci těžkého průmyslu v Evropské unii.

Návrhy jako mohou připomínat aprílový žert, kdy je jasné, že to jejich autoři snad ani nemohou myslet vážně. Horší je to ale u nápadů, které jsou daleko nebezpečnější a mohou mít minimálně velmi negativní dopad na mezinárodní pověst země. Mezi takové patří novela zákona o neziskových organizacích, která vzešla právě z dílny SNS.

Strana považuje neziskové organizace za nástroj lobbistických skupin, které na Slovensku údajně prosazují cizí zájmy a jdou proti těm slovenským.

Přitom nadace působící v sociální a charitativní oblasti častokrát suplují roli státu, sbírají finance například na rekonstrukce státních nemocnic a snaží se tak přispět ke zlepšení jejich často katastrofálního stavu.

Podporují rodiny s postiženými členy nebo pacienty, kteří potřebují vysoce nákladnou léčbu, pojišťovny ji ale odmítají hradit.

Odklon od západních hodnot

Je pravdou, že neziskové organizace dávají prostor také aktivismu lidí, kteří například organizují pomoc Ukrajině, nebo svolávají protivládní demonstrace. Zástupci vládní koalice se dušují, že v žádném případě není jejich úmyslem likvidovat tyto organizace, jen se snaží tímto způsobem zajistit větší transparentnost ohledně jejich fungování.

Jenomže koalice přitom neziskovému sektoru neustále podsouvá nekalé úmysly, třeba že usiluje o násilné odstranění současné vlády. Korunu pak všemu nasadil právě předseda SNS Andrej Danko, který veřejně uvedl, že když byl v lednu v Ruské federaci, tak tam tento zákon konzultoval.

V Rusku jak známo takovýto zákon, který byl formulovaný záměrně zcela obecně, přispěl ke zhroucení neziskového sektoru mimo jiné proto, že mu zakázal přijímat peníze ze zahraničí.

Nabízí se proto otázka, jestli by takovýto „ruský zákon“ chtěla zavést i slovenská vládní koalice. V Maďarsku už třeba platí a jeho dopady jsou katastrofální. Vláda Viktora Orbána ví, že je v rozporu s pravidly v Evropské unii, přesto ho nezměnila.

Pokud by Danko svůj nápad prosadil a Slovensko by činnost neziskového sektoru omezilo, zase by se o něco víc vzdálilo západnímu hodnotovému světu. A bohužel i České republice.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu