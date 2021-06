Pytel otazníků nad Šlachtovou Přísahou

Máme za sebou poučnou zkušenost se Zemanovou akcí Čisté ruce, halasnou protikorupční rétorikou Věcí veřejných i hnutí ANO, a tedy ilustracemi rčení „skutek utek“. Z čehož by mělo plynout, že mávání před voliči praporem boje proti korupci ještě roku 2021 nemá naději. Ale jak se zdá, opak je pravdou. Komentář Praha 6:31 9. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Otázek je hodně, matoucích a dokonce konspiračních. Třeba nespravedlivě. Ale stačí málo. Totiž aby Šlachta prozradil, s kým konkrétně a za jakých okolností si umí představit povolební spolupráci.“ (ilustrační foto) | Foto: Václav Šlauf | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Neboť hnutí Přísaha se za necelého půl roku od vzniku vyšvihlo k zásadním pěti procentům v průzkumu preferencí. Ačkoli jeho šéf Robert Šlachta de facto o ničem jiném než o korupci nehovoří. Klobouk dolů.

Úzký program

Jistě, byla to léta jeho parketa coby široce známého protikorupčního policisty. Ale přece jen by to neměl být uspokojující středobod politického programu.

Zejména ve chvíli, kdy by se očekávaly vize v takřka celé škále oblastí a kdy teprve přijde na řadu sčítání ztrát a poškození z pandemie, hmotných i nemateriálních. Ale jak vidno, jistá část obyvatel i tak slyší na sousloví boj proti korupci. Jistě nepominutelný, rozhodně ovšem nikoli univerzálně léčivý.

To je tedy prvá záhada impozantního startu Šlachtovy Přísahy. Možná vysvětlitelná jen osobností a sympatickou přímostí bývalého velitele ÚOOZ s nejčistšími úmysly, jak se účastníkům mítinků asi mnohdy jeví.

Jenže následuje řada otazníků. Odkud se vlastně berou jeho podporovatelé? A nezajímá je takřka nic jiného než potírání korupce? Imponuje Šlachta části příznivců hnutí SPD, jak naznačují sociologové? Může mu citelně přetahovat voliče?

Tichý tandem?

A co by znamenal Šlachtův vstup do sněmovny pro hnutí ANO? I to oslabuje? Anebo by naopak mohl být spojencem Andreje Babiše (ANO), třebaže to teď vehementně popírá? Ale jak se přesto leckomu jeví? Dokonce že by si Šlachtu mohl Babiš potichu pěstovat? A třeba i finančně podporovat?

Kampaň Přísahy přece vykazuje rysy finančních injekcí i profesionalitu. Dělá to všechno expolicista jen v úzkém kroužku víceméně na koleně? Jenže – nebylo by to od Babiše neprozíravě riskantní? Neboť eventuální spojení ANO s Přísahou by dávalo smysl, jen když přinese hlasy navíc. Nikoli transferované od jednoho subjektu ke druhému.

A zase z druhé strany: Babiš přece stál před pěti lety za Šlachtou při likvidaci ÚOOZ v režii ČSSD a poskytl mu pak azyl u Celní správy. A i kdyby na teorii tajného tandemu něco bylo, byl by Šlachta ochoten jít do vlády s SPD nebo aspoň s Okamurovou podporou? A co když se naopak kdesi kují zcela jiné plány, ve kterých může hrát Přísaha rozhodující roli?

Otázek je hodně, matoucích a dokonce konspiračních. Třeba nespravedlivě. Ale stačí málo. Totiž aby Šlachta prozradil, s kým konkrétně a za jakých okolností si umí představit povolební spolupráci. Takhle jednoduché to je. Bez ohledu na oblíbené rčení politiků, že se vládní koalice uzavírají až po sečtení volebních výsledků. K takovým situacím sice dochází, ale nemůže jít o předem vyhlašované krédo – zavánějící podvodem na voličích.

Jeden už jsme před lety zažili. I s následnýma Čistýma rukama do ztracena.

Autor je komentátor Českého rozhlasu