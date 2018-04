Trump je politik síly, ne filozofování. Na Sýrii zaútočí, aby se odlišil od Obamy, myslí si Alexandr Vondra

Útok na syrské město Dúma, při kterém údajně následkem použití chemických zbraní zemřely podle humanitárních organizací desítky lidí a více než tisíc jich bylo zraněno, vyprovokoval na mezinárodní scéně mohutnou reakci. Spojené státy zvažují vojenskou odpověď. Donald Trump slibuje, že reakce bude rychlá a energická, podle americké zástupkyně při OSN Nikki Haleyové zareaguje Washington bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti. Video Praha 21:55 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Nikki Haleyová na zasedání Rady bezpečnosti OSN rovněž obvinila Rusko a Írán, že napomáhají vraždění civilistů režimem Bašára Asada. Mezinárodní společenství podle ní nesmí mlčet. Zástupci Asadova režimu i Moskvy ovšem pořád odmítají, že by ve východní Ghútě zabíjel jedovatý plyn. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova vojenští specialisté na místě nenašli žádné stopy chlóru ani jiné chemické látky.

Odlišit se od Obamy

Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra (ODS) si myslí, že se ve vztahu k Asadovu režimu musí postupovat tvrdě. „To ale neznamená, že by se nemělo počkat na vyšetření celého případu,” říká.

Donald Trump čekat nechce a dá se očekávat, že Spojené státy zareagují dřív, než se podaří vše prošetřit. „Nejsme věštci a nikdo z nás nemá informace, které mají k dispozici Američané. Kdybych si měl vsadit, tak si spíš myslím, že zareaguje rychle, ale že to v průběhu celého konfliktu bude jen epizoda, útok ze vzduchu, který jsme nedávno viděli. Rozhodně to nebude nějaká masivní invaze,” myslí si bývalý ministr.

„Krátce před tím, než došlo k nasazení chemických zbraní, Donald Trump oznámil, že se Američané ze Sýrie stahují. Mají tam určité speciální, tréninkové jednotky, které pomáhají Kurdům. Nepředpokládám proto nic víc než akt demonstrace síly, který je pravděpodobný, protože se bude chtít odlišit od Baracka Obamy, který ve věci nasazení chemických zbraní nic nedělal a otevřel bránu Rusům. Trump – jako politik spíše síly než filozofování – bude jednat jinak,” věří Vondra.

'Asad je zvíře'

Někdejší ministr a velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta by v tomto případě počkal na důkladné vyšetření. „Tento útok byl z ruské strany jistým způsobem avizován před více než měsícem jako provokace. Přítomnost jedovatých látek popírají nejen Syřané a Rusové, ale také turecký půlměsíc. Proto bych počkal na další vyšetření,” podotýká.

„Nerozumím celé záležitosti kolem města Dúma, protože ten útok měl přijít v okamžiku, kdy se syrská armáda za pomoci té ruské dohodla s rebely, kteří hájí město Dúma, že odejdou. Že se nechají evakuovat i se zbraněmi, opustí město, přesunou se na sever,” říká Bašta.

Z obětí chemických útoků v Sýrii se stává nástroj ve strategické hře Číst článek

Ne všichni povstalci ale takto zareagovali. „V okamžiku, kdy odejde větší část povstalců, je docela jasné, jak bude pokračovat obsazování města,” myslí si bývalý velvyslanec.

Motivem Bašára Asada může být konsolidace moci, situace, ve které povstalci odešli úplně. „Neřekl bych, že by toto byla silná motivace. Jednak je tu případ z roku 2013, kdy chybělo málo a byla nad Sýrií vyhlášena bezletová zóna. Nebýt ruského zásahu a slibu, že budou všechny chemické zbraně odstraněny, Bašár Asad by už asi nevládl. To samé útok před rokem, ten by ho měl odradit taky. Neumím si racionálně vysvětlit, proč by to v situaci, kdy vítězí, dělal. S výjimkou toho, co definoval Donald Trump, tedy že Bašár Asad je zvíře,” podotýká Bašta.