Krok, který musí nastat. Tak označil první místopředseda ANO Karel Havlíček snahu opozice přimět vládu k odstoupení nebo iniciovat, aby jí nedůvěru vyjádřila Sněmovna. Lze mu dát opatrně za pravdu už proto, že je posláním opozice šlapat kabinetu na paty. A poněvadž máme krátce před volbami, byla by hloupá, kdyby nevyužila munice, kterou jí ke svému ostřelování tým Petra Fialy nezištně nabízí. Komentář Praha 16:30 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr v demisi Pavel Blažek (ODS) vysvětloval kauzu bitcoinů na tiskové konferenci | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Bitcoinová kauza nepadá totiž jen na bedra odcházejícího šéfa resortu spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Je věcí celé vlády, zda jí vadí, nebo nevadí, aby byl stát spolufinancován prostředky, u nichž hrozí, že pocházejí ze závažné trestné činnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Pro opozici přišla bitcoinová kauza jako na zavolanou

Opozice se přímo musí ptát Blažka na okolnosti sporného daru. Pídil se po původu darované částky? Co je pravdy na tom, že se zná s právníkem nečekaného sponzora i s notářem, za jehož účasti se otevírala bitcoinová peněženka?

A kam šly další miliardy, pokud je pravdivá informace, že někdejší kriminálník daroval státu téměř třetinu nikoli ze tří, ale ze 12 miliard?

Kauza bude mít dopad i na další

Stoprocentně věrohodné odpovědi čekejme až na konci policejního vyšetřování. Přesto musí otázky týkající se politických souvislostí zaznít i ve Sněmovně. Případ může být také impulsem pro příští vládu a poslance, aby přenastavili rozpočtová pravidla.

‚Těším se, až to vyleze.‘ Část bitcoinů dárce rozešle jako odměny za výpomoc, odhaduje novinář Číst článek

Je přece absurdní, aby ministerstva dle vlastního uvážení přijímala obří dary, aniž by to odsouhlasil ministr financí a schválila vláda a aniž by o tom byl spraven příslušný sněmovní výbor. Už proto nemá smysl, aby se ODS trapně vykrucovala s tvrzením, že šlo o čistě Blažkovu věc.

Zároveň ale vnímejme opoziční tažení s chladnou hlavou. Kdyby kabinet padl, dovládne v demisi. Byla by to vada na kráse, formálně by se ale na řízení země nic nezměnilo. Po volbách pak stejně vznikne nový.

Protože ale strany vedou nejtužší boj o voliče, kteří nevědí, zda přijdou k urnám, nebo netuší, komu dají hlas, může záležet na každé kauze. Jelikož jsou však koaliční příznivci hákliví na čistotu politiky, může je bitcoinový příběh od podpory koalice Spolu odradit. I na ně může ANO dosáhnout, byť o totéž se pokusí Starostové a Piráti.

Ani v ANO nejsou svatí

Sněmovní tribuna, ze které budou za přítomnosti médií na adresu vlády metány hromy blesky, se ale nejsilnějšímu opozičnímu hnutí hodí z více důvodů. Také ono má své problémy a aféry. A zdaleka se nejedná jen o Babišovo Čapí hnízdo.

STAN žádá zmrazení peněz získaných za bitcoiny. Chce prověřit jejich původ a okolnosti přijetí Číst článek

Například v Chomutově se ANO distancuje už od svého druhého primátora. Ten stávající Milan Petrilák je v podezření z pěti let starých podivných obchodů s respirátory. Krajské vedení ANO jej vyzvalo k rezignaci, ale on se drží zuby nehty.

Nedávno přišel o pozici volebního manažera hnutí poslanec Jan Richter, který ANO na Ústecku řídí a nese tudíž za personální nominace spoluodpovědnost. Andrej Babiš může logicky doufat, že podobné krajské a komunální kiksy budou vládními potížemi zastíněny.

Kromě toho se hlavní přetahovaná o voliče odehrává odděleně uvnitř koaličního a opozičního tábora. Pro ANO je proto klíčové být co nejvíc vidět a slyšet, aby hlasy opozičních stoupenců šly za ním a ono se pak mohlo sebevědomě pustit do sestavování budoucí vlády, aniž by se muselo příliš ohlížet na názory potenciálních spojenců.

Zásluhou bitcoinové naivity kabinetu a hroší kůže ODS se pak Babišovi klidně mohou vrátit i sny o získání nadpolovičního počtu všech sněmovních mandátů a jednobarevné vládě.

Autor je politický analytik