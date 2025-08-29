Problémy ruské ekonomiky jsou stále hlubší, stabilní je jen vojenský průmysl
Ruská ekonomika po několika letech přímo bouřlivého růstu zpomaluje. Faktem ovšem je, že o tento růst se zasloužily mimořádné rozpočtové výdaje, především na ukrajinskou válku. To vedlo k vysoké inflaci a vyvolávalo to dokonce nebezpečí stagflace, tedy stavu, kdy ekonomika roste pomalu, zato ceny rychle, což způsobuje rychlý pád životní úrovně.
V letošním roce je ovšem situace zcela jiná – prozatím se zpomaluje jak tempo hospodářského rozvoje, tak i růst cen – což ovšem neznamená, že by ceny nerostly.
00:00 / 00:00
Libor Dvořák: Problémy ruské ekonomiky jsou stále hlubší, stabilní je jen vojenský průmysl
K aktuálním výkonům ruského národního hospodářství se už počátkem června na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru vyjádřil ministr ekonomického rozvoje Maxim Rešetnikov.
Prohlásil: „Pokud sledujeme statistiky, vidíme ochlazení doposud přehřáté ekonomiky. Všechna naše čísla jsou ovšem jen pohledem do zpětného zrcátka. Byznysoví praktici se většinou nemohou zbavit dojmu, že se ocitáme na hranici pádu do recese.“
Podobně pesimistických výroků se vysocí ruští státní úředníci obvykle nedopouštějí a zpravidla jen papouškují Putinovy povzbudivé výroky – například o tom, jak nízká je už léta ruská nezaměstnanost.
Skepse ministra Rešetnikova je však v obecně válečnické „hurá vlastenecké atmosféře“ dnešního Ruska mnohem užitečnější – stejně jako odhodlání šéfky ústřední banky Elvíry Naibullinové i přes nátlak dál trvat na jistě vysoké 21procentní úrokové míře, která je alespoň nějakou zárukou, že ruská ekonomika se přece jen ještě udrží nad vodou.
A jak hrozivě narůstající hospodářské problémy pociťuje obyvatelstvo? Velmi symptomatické jsou v tomto ohledu – koneckonců stejně je to po celém světě – ceny motorových paliv. Ty bleskově stoupají až o několik desítek procent a v některých oblastech se levnější druhy benzinu vytratily úplně.
Neúroda pohanky
Příkladem z jiného soudku je neúroda ruské národní potraviny pohanky. Sklizeň bude patrně nejhorší za posledních šest let, cena stoupne nejméně o 15 procent. Pro ruskou kuchyni to bude vskutku pohroma, protože na rozdíl od našich krajů je v Rusku pohanka přílohou stejně běžnou jako u nás brambory či knedlíky.
Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie ve ‚správnou‘ dobu. Rusové čelí palivové krizi
Číst článek
Všechny tyto nepříjemné symptomy signalizují, že problémy ruské ekonomiky jsou stále hlubší. Stabilní je jen vojenský průmysl, na který je pamatováno za každou cenu – všechna ostatní odvětví jsou tak či onak podfinancovaná.
Svou roli tu jistě sehrávají i západní sankce, ale domnívat se, že ruská ekonomika se už zítra či pozítří zhroutí, by přesto byla bláhovost. Jak jsou Rusové v tomto ohledu odolní, prokázali v dějinách už nejednou.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
Změní se po volbách režim?
Kateřina Perknerová
Pokud bude Babiš vládnout, bez extrémní pravice nebo extrémní levice se neobejde. Malér
Martin Fendrych
Konec snu o volném trhu
Tereza Zavadilová
Výstraha z Německa – Končí sláva evropského průmyslu?
Petr Holub