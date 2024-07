Proč jel Putin za Kimem

Ruský vůdce Vladimir Putin se vrátil ze Severní Koreje již před více než týdnem, debata o tom, co to vlastně znamenalo, trvá dodnes. Protože to rozhodně nebyla řadová zahraniční cesta.

Komentář Moskva 6:29 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít