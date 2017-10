Proč máslo ještě nezlevnilo

Na tom je něco zvláštního. Po vyslechnutí informací tohoto typu vzniká dojem, že za vysoké ceny másla opravdu mohou ony zlopověstné řetězce, které mohou za všechno maloobchodní zlo, a dokonce mažou na svých propagačních materiálech křesťanské kříže. Mohou za všechno, současnou vysokou cenu másla jim ovšem na účet připsat nejde.

Podle statistického úřadu zdražilo máslo v obchodech za posledních dvanáct měsíců v průměru o 14 korun za čtvrtkilovou kostku.

O stejných čtrnáct korun dráž ovšem stejné množství másla prodávají výrobci obchodníkům. Není třeba litovat řetězce, jistě si přijdou na své.

Ke zdražení másla však došlo u výrobce, o tom není pochyb. Jurečkovy informace tedy nejsou nezaujaté, zřejmě se snaží chránit tuzemské výrobce na úkor řetězců, které ovládá zahraniční kapitál. Je možné pochybovat, že nepřesnou diagnózou problému něco vyřeší.

Máslo zdražovalo všude v Evropě a uvádějí se k tomu dva důvody. Nízké ceny mléka, které se nejvíc propadly právě před rokem, přiměly zemědělce omezit produkci. Zároveň se ukázalo, že roste spotřeba smetany, které najednou byl na trhu nedostatek. Smetana je surovinou k výrobě mléka a tak se tedy zdražovalo.

Kartelová dohoda?

Přesto i ve vývoji cen je něco zvláštního. Ceny másla pro spotřebitele určuje v Německu nejsilnější řetězec Aldi. Ten skutečné od dubna zdražil máslo o 70 centů na baťovskou cenu jedno euro a 99 centů za čtvrtkilové balení.

Dalo by se říci, že Češi cenu kopírovali, i když byla o pár korun výše. Ovšem v říjnu Aldi cenu snížilo o 20 centů a to je v přepočtu na stále posilující českou měnu 46 korun.

Německo je větší trh, konkurence ostřejší, přesto je na ceně v českých obchodech něco nepochopitelného. Může to být kartelová dohoda na některém stupni zpracování a obchodu s mlékem? To by tedy tuzemského spotřebitele zajímalo.

Hergestellt in Österreich

U německých či rakouských supermarketů, které leží u české hranice, obvykle parkuje tradičně spousta aut s českou značkou. Přesto se dnes děje něco neobvyklého.

Češi ve velkém nakupují mléčné výrobky včetně másla. Někdy jsou tyto výrobky dražší, někdy levnější než v Česku, zákazníci však věří, že výrobky s nápisem bio, Hergestellt in Österreich a podobně, jsou lepší nebo že obsahují méně škodlivých látek, než běžné máslo, jogurt nebo mléko v tuzemském obchodě.

Ve skutečnosti na takovém chování ovšem nic překvapivého není, spíš se může člověk divit, že k něčemu takovému došlo až v posledních týdnech pod vlivem máslové krize. Maloobchod v Česku se v posledních měsících změnil. V konkurenci velkých ubylo menších obchodů, stále víc potravin se musí dovážet.

Přirozená obliba domácích potravin vede v téhle situaci k tomu, že tuzemští výrobci šroubují ceny nahoru. Smyslem je zisk a ani v nejmenším nejde o to, aby Češi měli k dispozici české potraviny s přiměřenou kvalitou a cenou. Překonáním jazykové bariéry a stále častějšími výlety do cizích supermarketů ukazují, že takového přístupu už mají dost.