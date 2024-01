Proč to vůbec začali dělat a bez cenzury

Místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan v tom má jasno. Chce lépe lidem vysvětlit svou politiku, uznává, že tomu lidé nerozumějí, chce přestat zbytečně taktizovat, dělat kompromisy, hrát při zdi a zklamávat důvěru mnohých, jen aby zůstal ve hře. Komentář Praha 6:30 24. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan při jednání v Poslanecké sněmovně ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tak to alespoň vyplývá z videa, co natočil ve sportovní šatně. A marketéři STAN mohou být v zásadě spokojeni, vzbudilo to rozruch. Jen je otázka, jestli ne podobný, když to nedávno zkusil premiér Fiala se svou už legendární nutellou a jejími cenami v Německu.

Koaliční partneři se ozvali a všeobecně se spekuluje, že už léta předpovídaný rozpad nesourodé vládní koalice je tu. Je to ale spíše bouře ve sklenici vody, vlády se přece jen nerozpadají na základě spotu, který nese více stopy profesionální marketingové práce než skutečného politického vyjádření.

Přesto ale předseda hnutí STAN v něm říká, byť nápadně strojeně a tedy předpřipraveně, jakési věty, se kterými jistě musel souhlasit, když si je nechal vložit do úst. A nad nimi je přece jen možné se zamyslet. Co jimi sledoval? Nic příliš konkrétního totiž neřekl. Spíše obecně, že to nebylo dobré.

Laciné marketingové triky

Takže jaký výkon chce nyní předvádět STAN a podle něj celá vláda, aby to bylo lepší? A co vlastně má říci Fialovi, jak v klipu zazní? STAN tedy přijde nyní s jasnější politikou? A co bude obsahovat? Vrhne se vláda, jejíž je členem, do dalších odvážných reforem, návrhů zákonů, úsporných balíčků?

Pokusí se razantněji zkrotit inflaci, snížit ceny energií a paliv, vyřešit dostupnost bydlení, oslovit mladé, razantněji digitalizovat státní správu, dostavět dálniční síť, tratě pro rychlovlaky, podpořit školství a zdravotnictví?

To všechno vláda ale přece měla už ve svém programovém prohlášení a průběžně se to pokouší uskutečnit. Jenže věci jsou v reálu složitější, než se to dá jednoduše shrnout v nějakém textu. Vláda naráží na rozdílné představy pěti politických stran a jejích programů, ale hlavně na realitu, na problémy, za které nemůže a sama ani nevyřeší nějakým zázračným receptem.

Zná Vít Rakušan a hnutí STAN lepší postupy, než zatím předvedli její ministři? Jak to bude vypadat, až se politikové hnutí STAN odpíchnou ode zdi a přitvrdí politiku?

Když byli současní vládní politikové v opozici, občas mluvili o tom, že úspěch tehdejšího vládního hnutí ANO a jeho předsedy Babiše byl založen jen na marketingových způsobech.

Pokud ano, pak byly tedy mnohem úspěšnější, než současný marketing vládních stran, protože nebyly tak prvoplánové. Spíše politiku předchozí vlády určoval autoritativně sám její premiér, se vším svým halasným specifickým stylem.

Není ale předseda Vít Rakušan zkušený politik a neumí oslovit voliče normálně politicky, tedy se s nimi setkávat, oslovovat je, diskutovat s nimi, vysvětlovat jim? V klipu to slibuje prý bez cenzury, což je také výrok k zamyšlení. Proč k tomu ale potřebuje laciné marketingové triky, aby tím snad trumfnul i Fialovu nutellu?

Jedno je ale jisté. Asi by si někteří politikové měli opravdu vzpomenout, proč to začali dělat, jak se říká v klipu. A opravdu bez cenzury a hlavně autocenzury.

Autor je komentátor Českého rozhlasu