Prohra Zelenského, výhra Ukrajiny

„Ukrajinci nejsou lhostejní lidé. Já jim za to děkuji. Uslyšeli jsme hlas veřejnosti.” Prohlásil minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co třetí den v mnoha ukrajinských městech tisíce lidí protestovaly proti zákonu, který zrušil nezávislost místních protikorupčních institucí a podčinil je vůli prezidentské administrativy. Pro Zelenského je to první politická porážka od počátku plnohodnotné ruské agrese v roce 2022.

Komentář Kyjev 6:29 30. července 2025