Bývalý šéf slovenské speciální prokuratury Kováčik jde na osm let do vězení

Slovenský Nejvyšší soud vynesl pravděpodobně jeden ze svých nejdůležitějších rozsudků posledních let. Týkal se kauzy Dušana Kováčika, bývalého šéfa speciální prokuratury, která vyšetřuje nejzávažnější trestné činy. Kováčik byl pravomocně odsouzen na 8 let vězení a peněžitý trest ve výšce 100 tisíc eur, což je necelých 2,5milionu českých korun. Soud ho shledal vinným z přijímání úplatku a vynášení informací ze spisů. Komentář 6:29 26. května 2022

Hned po vyhlášení rozsudku odvezli Kováčika do vězení. Vynesením rozsudku přišel 60letý prokurátor o funkci na prokuratuře. Verdikt soudu je symbolický proto, že Kováčik je zatím nejvýše postaveným členem slovenské justice, který byl dosud odsouzen. Speciální prokuraturu, která vyšetřuje mimo jiné korupci, vedl od jejího vzniku v roce 2004.

Kováčikovi bylo dáno za vinu, že bral úplatky, vynášel z úřadu důvěrné informace a zasadil se o propuštění šéfa jedné ze slovenských mafiánských skupin. Bývalý elitní prokurátor bývá spojován – přímo či nepřímo – s bývalým slovenským premiérem Robertem Ficem a s jeho érou. Fico se Kováčika veřejně zastal, když ho policie v roce 2020 zatkla. A bývalý premiér o něm také mluvil v tajné nahrávce z myslivecké chaty. Tam mezi blízkými osobami tvrdil, že pokud by se Dušanovi Kováčikovi podařilo zvrátit soudní proces, všem by to „strašně pomohlo“. Fico tímto způsobem vlastně potvrdil, že elitní prokurátor Kováčik je na něj napojený.

Svoji vinu Kováčik opakovaně odmítal. Za sebou má už rok a půl ve vazbě. Podle odborníků by tak za dva až tři roky mohl být zpátky na svobodě.

Fico a jeho soudruzi

Jeho případ je prvním, kdy byl vysoce postavený člověk nejen zatčen, ale kde se také někomu podařilo prokázat vinu. Pro očistu justice, o kterou se snaží současná vládní koalice, je to důležitý moment.

V nedávné minulosti bylo za velké pozornosti médií zadrženo více významných lidí, ať už podnikatelů nebo politiků, o to nenápadněji pak byli propuštěni na svobodu, i když vyšetřování jejich případu pokračuje dál. Pro očistný proces nejen v justici, ale v celé společnosti je důležité, aby byly soudní procesy dotaženy do konce a aby dokazování jejich viny bylo důsledné a přesné. Je to o to těžší, když v justici, ale i dalších státních úřadech, je stále ještě dost lidí, kteří jsou Ficovi zavázáni.

Jestliže je Kováčikova kauza kvůli něčemu důležitá, tak proto, že se ukazuje, že očista společnosti od klientelismu možná je. Rozhodně však nelze propadat euforii. Slovensko má před sebou ještě obrovské množství náročné práce, která může trvat řadu let.

Je to běh na dlouhou trať a je třeba počítat s tím, že prohnilý systém se bude bránit a nevynechá žádnou příležitost, aby se pokusil zvrátit pro něj nepříznivý vývoj. Už nejbližší volby, které by se měly konat za dva roky, mohou očistu veřejného života na Slovensku úplně zastavit, pokud by v nich znovu uspěli Fico a jeho soudruzi.

