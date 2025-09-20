Propad preferencí SPOLU ve Středočeském kraji ukazuje, že vládě přestávají věřit i její nejvěrnější
V pražské čtvrti Dejvice se před časem odehrála jedna symbolická bitva: o místní nádražku. Ta je už po dekády centrem místního dění a scházejí se v ní lidé z naprosto různých prostředí.
Ošuntělá, avšak ikonická hospoda byla startem roku 2025 v ohrožení. Správa železnic totiž vysoutěžila nového nájemce, který prý za pronájem nabídl nejvyšší nabídku. Rozhořela se ostrá debata, propukla panika. “Poslední opravdová hospoda” v Praze, jak se nádražce někdy přezdívá, se nakonec i díky tlaku lidí na Správu železnic udržela.
00:00 / 00:00
Apolena Rychlíková: Propad preferencí SPOLU ve Středočeském kraji ukazuje, že vládě přestávají věřit i její nejvěrnější
Mezi lidmi, kteří se za ni postavili, byl i Karel Havlíček, bývalý dvojitý ministr v Babišově vládě a jedna z nejvýraznějších tváří ANO. Tehdy tvrdil, že o politiku mu nešlo. Dnes už samozřejmě víme, že Havlíčkova podpora dejvická nádražky byla ryze politickým aktem. Však přímo vedle budovy visí billboard, kde se Havlíček záchranou hospody kasá.
V posledních předvolebních průzkumech, zaměřených na Prahu a Středočeský kraj, se ukazuje jeden z nejdůležitějších trendů těchto voleb. Je jím totální propad koalice SPOLU. Jen ve Středočeském kraji ztratila koalice během vládního angažmá neuvěřitelnou třetinu voličů a voliček. V Praze, tradiční baště pravice, se pak preference SPOLU pohybují pod třiceti procenty. Přitom minulé volby Praha částečně rozhodla a skandování fanoušků a straníků SPOLU se stalo virálním.
Ukazovalo, jak moc silné jsou pravicové strany v metropoli a jakou podporu tu měl Petr Fiala. SPOLU zde získalo něco málo přes čtyřicet procent. ANO bylo se sedmnácti procenty až třetí, mezi nimi se pohybovala tehdejší koalice PirStan. To vše je ale, zdá se, nyní minulostí.
STEM: Piráti si polepšili na 10 procent, do Sněmovny by se dostalo Stačilo! i Motoristé
Číst článek
Že se časy mění, bylo jasné už během krajských voleb roku 2024. Karel Havlíček, sám kandidující z posledního místa kandidátky, vytáhl ANO až k vítězství. Objel tehdy snad každou vesnici, kulturák, hospodu, místo, kde se schází voliči. "Karel je bůh", volal po krajských volbách Babiš, zatímco lidé v republice i samotném Středočeském kraji byli mírně překvapeni.
Havlíčkovy schopnosti se totiž dlouhodobě podceňují, bývá opozicí i některými komentátory vysmíván. Ať se nám to líbí, nebo ne, patří k hlavním tahounům Babišova týmu. To, co nyní předvádí v Praze a Středních Čechách to jen potvrzuje. ANO se dere nahoru, Střednímu kraji už vévodí a i v Praze může udělat zajímavý a překvapivý výsledek. Havlíček zkrátka maká, koalice SPOLU je zcela neviditelná, dobrou kampaň pak v hlavním městě mají jen Piráti.
Nepochopitelný slepenec
SPOLU dojíždí na to, že v Praze působí jejich kandidátka jako úplně nepochopitelný slepenec. Jana Černochová jako lídr, Pospíšil za už de facto neexistující TOP09, Lipavský, proti kterému se po právu chodí za jeho neobhajitelnou podporu Izraele vymezovat lidé. Za lidovce kandiduje Tom Phillip, kterého skoro nikdo nezná. Výsledek? Pracovitý Havlíček mění pravidla hry.
Souboj ve Středních Čechách a Praze bude zajímavé sledovat. Právě tady se totiž nejvíce odrazí úpadek SPOLU, který je patrný už poslední dva roky. Od pravicové koalice se zkrátka odvrací i ti, kteří její politice dřív byli až slepě věrní. A to mluví skutečně za vše.
Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found
Část dětí v Rusku chodí do ‚stalinských škol‘
Alexandr Mitrofanov
Slzy, pot a demokracie nad propastí
Lída Rakušanová
Ukrajina přichází o mladé, a to nejen ve válce
Libor Dvořák
Koalice neví, jak hrát s dobrou kartou
Kateřina Perknerová