Prozápadní politické strany potvrzují vlastní bezradnost
Představení programu koalice Spolu, které mělo být startem do nejžhavější fáze kampaně před volbami, ve kterých jde prý „o všechno“, rozhodně zůstalo za očekáváním.
Spolu v zásadě slibuje to samé, co ostatní strany, snad s výjimkou možného přijetí eura. Program je velmi obecný a scházejí v něm jakékoli konkrétní kroky, kterými by koalice Spolu chtěla dosáhnout vytyčených cílů. Vypadá to dokonce, že neurčitost byla záměrná, aby se veřejnost nemohla později domáhat splnění slibů.
Většinu představených bodů slibovali politici Spolu v nějaké formě již před čtyřmi lety. Opět jsou mezi hlavními tématy byty nebo obecně prosperita, i když reálné příjmy nemalého procenta obyvatel ještě nedosáhly úrovně z roku 2019.
Opakuje se i v tomto období nesplněný slib omezení podpory pro velké agropodniky nebo konec všech dotací. Schází aspoň jeden bod, který by mohl voliče nějak zaujmout. Oproti lídrovi kandidátky hnutí ANO Andreji Babišovi, který už má jasno, co udělá hned po svém nástupu k moci, působí koalice Spolu velice rozpačitě.
Co rozhoduje volby
Skoro to vypadá, jako by politici Spolu program sepsali jen z povinnosti. Ukazuje se, že politické programy už opravdu nezajímají ani politiky, ani voliče. Všechny strany totiž slibují víceméně to samé. Doba soupeření idejí, pravicových a levicových receptů na řízení společnosti je pryč, vymezovat se ideově proti konkurenci vlastně nejde.
Dnes rozhodují volby kulturní války, hodnotové změny a emoce. A osobní přitažlivost politiků. Ve chvíli, kdy všichni slibují víceméně to samé, je pro úspěch klíčová schopnost politiků zaujmout pozornost co největší části publika.
Za této konstelace má předseda ODS a lídr kandidátky Spolu Petr Fiala jen velmi malou šanci porazit Babiše. Z hlediska svého osobnostního založení je Fiala v tuto chvíli zřejmě na hranici svých možností přesvědčit nerozhodnuté voliče.
Konkrétní a uvěřitelný program mohl být aspoň nějakou zbraní, jak konkurovat hyperaktivnímu, rozesmátému a výmluvnému Babišovi, který objíždí vesnice a přesvědčuje zejména starší lidi, aby šli na kolonoskopii, mamograf, nechali si změřit PSA (prostatického specifického antigenu) a podobně.
Fialovi, kterého kromě bitcoinové kauzy sráží zejména ekonomické výsledky jeho vlády, nezbývá asi nic jiného než strašit lidi Ruskem a komunismem. Je otázkou, zda tohle zabere.
Schází přesvědčivý politik
Politické strany, hlásící se k západu a liberální demokracii, zatím nedokázaly mobilizovat ani své původní voliče, takže to v tuto chvíli opravdu vypadá, že nás čeká vláda ANO, SPD a Stačilo!
Ze všeho nejvíc asi demokratickým stranám schází přesvědčivý politik, který by měl energii postavit se Babišovi a dokázal vysvětlit veřejnosti, proč máme být součástí Západu a Evropské unie.
Za svoji případnou prohru si politické strany prosazující západní směřování země budou tedy moct do značné míry samy.
Jejich selhání se dá přirovnat k selhání amerických demokratů v souboji s Donaldem Trumpem, kteří také nedokázali vybrat správného kandidáta, neměli nosné téma a tápali a kteří se dodnes nemohou z prohry vzpamatovat. Můžeme jen doufat, že se české demokratické elity vzpamatují dříve.
Autor je publicista
