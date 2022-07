Silnější než Putin. Průmysl překvapil v těžkých dobách

Takřka by to mohl být důvod k mírné oslavě, situace je přece lepší, než kdokoli čekal. To by ovšem nesměly spolu s publikací čísel z Českého statistického úřadu zaznít varovné hlasy expertů a analytiků, podle kterých nejde o obrat k lepšímu, naopak se může v nejbližších měsících situace zase zhoršit. Po záblesku naděje vždy přijde studená sprcha, v takové době dnes žijeme.

Vyvažování zpráv

Ovšem vzhledem k tomu, že několik podobně pozitivních zpráv přišlo i z jiných oblastí ekonomiky, dokonce se snižují ceny některých komodit, tak člověka přirozeně napadne, že to experti s pesimismem občas přehánějí. Samozřejmě může dojít k nečekaným politickým nebo třeba zdravotnickým karambolům, se kterými si ekonomika neporadí, otázka však zní, co nás v hospodářském ohledu čeká, pokud k takovým karambolům nedojde.

Není pochyb, že žijeme v těžkých dobách, kdy jedna potíž stíhá druhou, přitom však tuzemská ekonomika prokazuje určitou odolnost. Je to dobře vidět právě na příkladu průmyslu. Pro celkové hodnocení není tak důležité, jestli naše industrie posílila proti předchozímu měsíci. Víc napoví informace, jestli už vyrábíme víc než v časech před pandemickou krizí. Odpověď zní, že ano, i když rozdíl je minimální.

Ekonomice se daří

Výpadky z doby koronaviru se podařilo překonat, včetně několikaměsíčního zdržení způsobeného ruskou invazí na Ukrajinu a skokem v cenách energií.

Lze tedy dojít k závěru, že si ekonomika vede dobře, jen má určité potíže. K vysvětlení těchto potíží přitom není třeba hypotéza o tom, že se blíží další katastrofy, úplně stačí připomínka, že se teprve zotavujeme z podivné krize spojené s koronavirem a překonáváme přitom další překážku, která se objevila teprve nedávno.

Lidská práce a vynalézavost jsou nakonec silnější než nahodilá rizika, dalo by se zformulovat povzbuzení pro příští měsíce. Taková vzletná budovatelská rétorika by neměla smysl, kdyby byla jen samoúčelná. Je pravda, že v nejistých vodách současnosti se nejlépe prosazují producenti energetických surovin, ovšem brzy se může ukázat, že stejnou jistotu nabízí kvalifikovaná práce v průmyslu – tak zní ostatně mantra často zmiňovaná na stránkách nejvlivnějších světových ekonomických novin Financial Times.

