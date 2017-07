Pryč od Visegrádu, tahle skupina nám svazuje ruce a kazí pověst

Až po říjnových parlamentních volbách zasedne poprvé nová vláda, měla by si jako jeden z úkolů na nejbližší měsíce uložit vystoupení z Visegrádské skupiny. Setrvání v ní totiž ohrožuje bytostné zájmy České republiky. Komentář Praha 7:00 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání premiérů visegrádské čtyřky s izraelským protějškem. Zleva: český premiér Bohuslav Sobotka, izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu, maďarský premiér Viktor Orbán, slovenský předseda vlády Robert Fico a polská premiérka Beata Szydlová. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Na Slovensku už debata na stejné téma začala. „Musíme si vybrat: Buď Visegrád, nebo jádro Evropy,“ zní titulek komentáře Mariána Leška v týdeníku Trend. Navazuje na slova premiéra Roberta Fica, který v uplynulých dnech několikrát prohlásil, že Slovensko chce být v měnící se EU při tom. „Moje vláda je přesvědčená, že pro Slovensko neexistuje jiná alternativa než být součástí integračního jádra Evropské unie a být tak při tvorbě její politiky a centru rozhodovacích procesů,“ řekl Fico.

Pro Česko je setrvávání ve Visegrádské skupině nebezpečné. V jedné členské zemi – Polsku – právě probíhá likvidace nezávislé soudní moci a v další – Maďarsku – už delší čas plíživé budování autokratického systému.

Rychetský tvrdě kritizuje politickou reformu soudů v Polsku: Jde o globální útok na justici a demokracii Číst článek

„Tento vývoj je pravděpodobně dosud nejděsivějším projevem pravicového, nacionalistického, populistického neliberalismu, který zakořenil v Polsku a Maďarsku,“ napsal britský deník Guardian o aktuálních krocích polské vlády k ovládnutí soudnictví.

Vládní strana Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczynského právě parlamentem protlačuje návrh zákona, který dává pravomoc jmenovat soudce ministerstvu spravedlnosti. Plánuje vyměnit všechny členy Nejvyššího soudu a před časem ovládla ústavní soud.

Předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský to pro iROZHLAS.cz přesně shrnul do věty: „Nelze se vyhnout jisté hypotéze nebo dokonce podezření, že tento globální útok na soudní moc je současně globálním útokem na základní pilíře demokratického právního státu v Polsku.“

Když připočteme ovládnutí veřejnoprávních televize, útoky na soukromá média a zpolitizování státní správy, dostaneme obrázek jednoho z partnerů ve Visegrádské skupině.

Maďarský premiér Viktor Orbán začal s oklešťováním liberální demokracie dříve a postupuje méně brutálně, ale výsledek je podobný. Dva střípky z poslední doby: Orbán před pár dny pochválil v projevu Hitlerova chráněnce Miklóse Horthyho, který za války poslal maďarské židy do koncentračních táborů, vláda vedla antisemitskou billboardovou kampaň proti finančníku Georgovi Sorosovi, jehož Středoevropskou univerzitu chce vypudit ze země…

Slovensko nechce vypadnout z jádra EU

Slovensko je naopak v této chvíli jedinou zemí V4, s níž nevede Evropská komise řízení kvůli porušování pravidel EU. I Robert Fico stál v čele jednobarevné vlády, ale nezměnil demokratická pravidla. Zemi sice trápí korupce a klientelismus, premiér bydlí v nájmu u podvodníka s DPH, ministr vnitra už neměl dávno sedět na své židli, ale to jsou vlastně milé součásti standardního demokratického provozu.

A Slovensko, člen eurozóny, nechce vypadnout z jádra Evropské unie, kde se rozhoduje a domlouvá evropská budoucnost. Proto tam začala debata o vystoupení z Visegrádské skupiny, která je vinou Polska a Maďarska vnímána v Evropě jako skupinka černých ovcí.

Evropská unie není supermarket, vzkázal Macron Visegrádu. Merkelová ho podpořila Číst článek

Francouzský prezident Emmanuel Macron o nich v souvislosti s odmítáním uprchlíků řekl, že považují unii za supermarket, z něhož si vybírají jen to, co se jim hodí. Taktnější německá kancléřka Angela Merkelová na stejné téma uvedla, že Evropská unie je založena na společných hodnotách a na jejich porušování je třeba upozornit…

Podstatné je slovo hodnoty – ty evropské a demokratické vládnoucí garnitury v Polsku a Maďarsku brutálně vytěsňují z veřejného života.

Slovensko dnes stojí úplně jinde. A Česko? Má sice vlažnější vztah k EU, ale demokracii na výstavní úrovni – měřeno zeměmi V4. Do říjnových voleb do sněmovny to platí určitě.

Obě země bývalé federace by tedy měly ve vlastním zájmu dát V4 sbohem. Proč, proboha, jede český premiér Bohuslav Sobotka do Budapešti na schůzku se šéfy polské a maďarské vlády řešit rozdílný obsah masa v rybích prstech Iglo prodávaných v Česku a Německu?