Nebojme se Putinova jádra, přesně o to mu jde

Komentář Praha 16:48 23. října 2022

Začněme velmi poučným citátem z pera tohoto komentátora: „Strach paralyzuje. Strach nás oslabuje. Strach nám brání vnímat věci zřetelně. A největší strach v nás budí obava z jaderné války, kterou už kdovípokolikáté vyhrožuje Putin. Ta přece může znamenat naši definitivní zkázu.“

Tolik Joscha Weber v úvodu svého nedávného komentáře, ve kterém mimo jiné připomíná docela důležitá statistická čísla: Podle posledních průzkumů veřejného mínění se Ruskem rozpoutané jaderné války obává skoro 60 % Američanů a téměř polovina Němců, a to včetně odborníků.

Jeden příklad za všechny: politolog a takříkajíc putinolog z Innsbrucké univerzity Gerhard Mangott na rozhlasové stanici Deutschlandfunk varoval, že pokud Ukrajina bude dál osvobozovat svá Ruskem okupovaná území a Západ ji dál bude zásobovat moderními sofistikovanými zbraněmi, Putinovi nezbude nic jiného než jaderná eskalace, jejíž pravděpodobnost jen vzroste, pokud Rusko bude zatlačeno do obrany.

Vybavíme-li si první televizní vystoupení současného velitele ruských okupačních sil generála Surovikina, kde zmiňuje nutnost „složitých rozhodnutí“ v souvislosti se situací v bojích o Cherson, přesně něco takového by se už velmi brzy stát mohlo.

Zachovat klid

Co se v takovéto situaci jeví pochopitelnější než přání zabránit nejhoršímu? Bude-li toho zapotřebí, pak míru dosáhnout třeba i za cenu územních ústupků agresivnímu ruskému prezidentovi. To by ovšem podle pana Webera byl ten úplně nejhorší scénář.

Jakmile se totiž Západ podvolí Putinovu jadernému vydírání, prohrává na celé čáře: Ukrajina by se musela smířit s nepříjemnými ztrátami svých teritorií. Země východní Evropy by začaly právem pochybovat o ochotě EU a USA je v těžké chvíli podpořit a NATO by svou strategii zadržování mohlo s lehkým srdcem hodit do odpadkového koše.

Naprosto přesně to říká slavný americký historik Timothy Snyder: „I když podlehneme jadernému vydírání, konvenční válku na Ukrajině to nezastaví – spíš to jen potenciální příští jaderné války učiní pravděpodobnějšími.“

Podle Joschi Webera je strach přesně ta emoce, kterou se Putin snaží vyvolat. My bychom ovšem naopak měli zachovat klid. Právě v těchto dnech si připomínáme 60. výročí karibské krize, kdy bylo lidstvo jadrnému požáru zatím nejblíž.

Ani Sovětský svaz, ani Spojené státy však tenkrát osudový červený knoflík nezmáčkly – a stejně tak ani v ostudných válkách ve Vietnamu a Afghánistánu. Proč? Protože jaderný agresor by se rovnou změnil v poraženého, protože zamořená území by mu byla k ničemu, on by se navíc stal celosvětovým padouchem a dosavadní sympatizanti typu Číny a Indie by se od něj nadobro odvrátili. Putin se má čeho obávat – problém je jen v tom, zda si je toho vědom.

Autor je komentátor Českého rozhlasu