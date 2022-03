Putin se chová jak pouliční rváč. Provokuje a chce se prát dál

Výroky spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina naznačují to, že dobytí Ukrajiny není hlavním cílem jejich vůdce. Mluvčí ruské diplomacie označila sankce Západu spočívající ve zmrazení majetku nejvyšších představitelů Ruska za „demonstraci absolutní impotence Západu“. Komentář Praha 6:29 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putinovi blízcí. Vlevo ministr obrany Šojgu, vpravo šéf FSB Bortnikov | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Šéf ruské civilní rozvědky zase před pár dny pronesl, že Spojené státy a další západní země se snaží o ekonomickou a informační blokádu Ruska, protože „nemají odvahu mu čelit vojensky a politicky“.

Oba tyto výroky, které Putin pronesl v „zastoupení“ svých nejbližších spolupracovníků nastiňují to, že válka na Ukrajině je „pouze“ záminkou k rozpoutání mnohem většího konfliktu.

Boj o čtvrť

Znějí podobně, jako když pouliční gangster hodlá rozpoutat ve čtvrti válku a nejprve huláká na ulici, pak rozbíjí výlohy, pak začne mlátit menšího hocha, a když to nepomůže, tak ho i zabije, a k tomu na všechny sprostě pokřikuje, že jsou srabi a impotenti.

Kluk je mu ve skutečnosti ukradený, bere ho jen jako vhodný prostředek pro to, aby vtáhl do boje ostatní tím, že ho začnou bránit, nebo proto, že si nebudou chtít nechat už dál líbit urážky. Už na začátku se gangsterovi jedná jen o to poměřit si síly s ostatními v přesvědčení, že po boji ovládne celou čtvrť, v našem případě Evropu.

Je totiž nelogické, že Putin vyslal na Ukrajinu „záklaďáky“. Kdyby mu záleželo na jejím dobytí, poslal by tam profesionály. Je nelogické, že střílí do civilistů a posílá rakety na vojensky naprosto neškodné, ale společensky velmi silné symbolické cíle, jako je třeba památník holokaustu. Je nelogické, že útočí na jadernou elektrárnu a riskuje tím obrovskou ekologickou katastrofu.

Tato fakta naznačují to, že Putinovi se nejedná jen o Ukrajinu, jde mu o víc. Přesunem vojsk si zajišťuje přístup ke strategickému Černému moři tak, aby od jeho využití zcela odřízl Ukrajinu. Nejlepší vojáky si šetří na něco většího a stále víc a víc provokuje.

Putin zažil rozmach Sovětského svazu. Bylo mu v tom dobře a chce to vrátit, protože je jako šéf gangu zvyklý vítězit a miluje to. Potřebuje to, aby měl jeho život smysl.

Schopnost obrany

Jak řešit rvačku na ulici, aby jí celá čtvrť, tedy Evropa, nepadla za oběť? Musí zasáhnout strážníci a sjednat pořádek. Putin sází na to, že strážník ze Spojených států, kterého jedině respektuje, nedorazí, a bude si tak moci se čtvrtí dělat, co chce, protože se mu sama neubrání. Je si tím jistý.

Evropa nemůže spoléhat na policisty ze sousedství a musí se umět gangsterovi ubránit sama. Musíme počítat s tím, že se rváč chce rvát a chce se pustit i do nás.

V tuto chvíli je zřejmé, že se ze strany Ruska nejde jen o plané výhrůžky. Je proto dobré, že například Německo podstatně navýšilo rozpočet na svou obranu a do českých aktivních záloh se hlásí desetkrát více zájemců než před invazí.

Autorka je redaktorka Seznam Zprávy Byznys