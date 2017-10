Putin má narozeniny, my máme přání jediný

Když bylo 65 let Borisi Nikolajeviči Jelcinovi, vypadal občas jako troska. A co hůře, jako troska zničená alkoholem. Putin naopak zachovává velmi dobrou kondici.

Mluvčí ruské hlavy státu již oznámil, že jeho šéf bude mít obvyklý pracovní den, během něhož očekává řadu telefonátů s přáními. Každý mu ale zavolat přirozeně nemůže, ačkoliv by velké množství lidí v Rusku, kteří patří k aparátu Putinova státu, chtělo dát najevo, jak si svého prezidenta váží.

Na opačné straně stojí mladí lidé z týmu Alexeje Navalného. Sám Navalnyj to neříká až tak nemilosrdně, ale člen jeho štábu Ruslan Šaveddinov to ve čtvrtek v pravidelném pořadu těchto opozičníků s názvem Kaktus na YouTube rozbalil bez servítků: „Chceme starouškovi Putinovi zkazit narozky.“

Jak by to chtěli udělat? Hodlají dostat do ulic ruských měst co nejvíce lidí, kteří by protestovati proti současné politice Vladimira Putina a měli by dva jednotné požadavky.

Za prvé povolení normální politické konkurence v zemi. Za druhé odbourání bariér pro účast v prezidentské volbě pro Navalného a jakéhokoli dalšího kandidáta, který by shromáždil 300 000 podpisů, které žádá zákon. V pátek odpoledne vykazoval Navalnyj 623 634 podpisů.

Putin nemá být rušen

Ústřední akci přitom naplánoval tento kandidát na prezidenta, kterého odmítá Kreml zaregistrovat na základě podmíněného trestu od ruského soudu, který ovšem Evropský soud pro lidská práva prohlásil za nespravedlivý, do Petrohradu, což je Putinovo rodné město.

Představte si situaci, že uprostřed šéfových oslav přijde zpráva, že v centru jeho rodiště protestují tisíce lidí a zrovna proti němu. Posel takhle špatné zprávy by nevyvázl zdráv. Petrohrad přitom, vedle Moskvy, je nejvíce protiputinovský, tudíž není taková představa nereálná.

Bylo nutné tomu zamezit. Proběhla tedy vlna zatčení koordinátorů Navalného hnutí v různých ruských městech. Petrohradská policie vzkázala přes média, že do akce pošle své mlátičky, které dostaly příkaz nežinýrovat se a nasadit ta nejtvrdší opatření, která umí.

Součástí vzkazu byla informace, že policie a tajní disponují nejnovějšími technologiemi, které brzy po akci identifikují účastníky, kteří následně mohou ztratit zaměstnání, nebo být vyhozeni ze školy.

Logicky byli zatčeni a odsouzeni na 20 dnů sám Navalnyj a šéf jeho štábu Leonid Volkov. V kauze Volkov ruské služby ukázaly, že si jsou vědomy svých historických kořenů. Byl zatčen, odsouzen, po čtyřech dnech propuštěn, ve chvíli, kdy vyšel ven z vazby s propouštěcím příkazem, ihned zase zatčen, odvezen na soud a v nočním řízení opět odsouzen na dalších 20 dnů.

Během vytváření tohoto textu odmítl odvolací soud změnit trest Navalnému a okamžitě poté vtrhla policie do jeho moskevského štábu. Putin nemá být během oslav nijak rušen.

Autor je komentátorem deníku Právo.