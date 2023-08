Na čem se shodne Putin s odpůrci? Že viníkem je Západ

Rusko je dnes obecně vnímáno jako země, v níž vládne Vladimir Putin a proti němu stojí menšina odpůrců, přičemž nelze čekat, že by pozice hlavy státu a opozičníků měly styčné body. Zní to logicky. Ve skutečnosti je to jinak.

