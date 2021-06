Téma, zda za Putina zatýkají už stejně jako za Stalina, anebo ještě ne, se objevilo ve veřejných debatách obyvatel Ruska v roce 2012, kdy začal režim Vladimira Putina mlátit a věznit své odpůrce. Po zavraždění opozičního politika Borise Němcova v roce 2015 se srovnávání současné doby se stalinskými časy vynořilo znovu. A čerstvě se vrátilo právě v těchto dnech. Komentář Praha 6:37 5. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel ruské pobočky organizace Otevřené Rusko Andrej Pivovarov byl zadržen | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Putinův režim totiž zahájil novou vlnu potlačování potenciálního odporu. V uplynulých dnech se přihodilo několik událostí.

Alexandr Mitrofanov: Rusové debatují, jestli se už zatýká jako za Stalina

Nepřímým následkem Putinova tlaku se stal konec dvou nezávislých médií. Newsru.com přitom existoval 21 let a platil za velmi solidní informační zdroj. VTimes.io byl založen nedávno a zformovali ho redaktoři, kteří odešli z byznys listu Vědomosti na protest proti změně majitele a příklonu média k režimu.

Newsru se stal obětí vlastní poctivosti. Když zveřejňoval nestranné informace, postupně přicházel o inzerenty a sponzory, protože nepodkuřoval Kremlu. A nakonec neměl peníze na provoz. Vtimes se dostal do horší situace, byl Kremlem označen jako cizí agent, a tím pádem přišel o inzerci a další příjmy.

Kdy už to skončí?

Ve stejnou dobu zastavil Kreml na petrohradské ranveji polské letadlo, které mělo letět do Varšavy, protože v něm seděl bývalý ředitel organizace Otevřené Rusko Andrej Pivovarov.

Dva dny předtím ale organizaci rozpustil, aby uchránil její členy a pracovníky před putinskými žaláři. Pivovarov byl zatčen, zatím na dva měsíce, za post na Facebooku, který represivní orgány vyhodnotily jako nedovolenou agitaci.

Dmitrij Gudkov býval spolu se svým otcem Gennadijem poslancem Státní dumy. Oba vystupovali opozičně. Gennadije pak vládní poslanci z Dumy vyloučili, Dmitrij funkční období dosloužil, ale znovu zvolen nebyl.

V září budou další volby do Dumy a Kreml, podle informací portálu Projekt, dostal echo, že Dmitrij si vede velmi dobře v obvodě, kde hodlá kandidovat. Byl zadržen a bylo mu řečeno, že je podezřelý z porušení zákona v podniku jeho tety. Trestní stíhání bylo zahájeno i proti jeho otci, který je však v emigraci v Bulharsku.

Spor o tom, jestli je to už jako za Josifa Stalina, se většinou uzavírá tvrzením, že zatím ještě ne. Politoložka Taťána Stanová ve svém komentáři k posledním událostem ovšem napsala:

„Každý den přicházejí takové zprávy. A pokaždé užaslé publikum volá: Kdy už to skončí??? Neskončí. Je to dlouhý, nepřetržitý a nyní už setrvačný proces. Každý den budou přicházet nové zákazy, nová trestní stíhání a nové objekty šikany. To je ten nový režim, který země mlčky a svorně odhlasovala loni.

Existují tři klíčové faktory, které jsou schopny tento proces ovlivnit: 1. Hluboká, přinejmenším tříletá finanční krize. 2. Významné urovnání vztahů se Západem. 3. Vis maior, který by ze zatím nepředvídatelných důvodů otočil zemi směrem k liberalizaci.

Všechny tři důvody zatím mají téměř nulovou pravděpodobnost,“ uzavírá Stanová.

Autor je komentátor serveru novinky.cz