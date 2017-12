Putin rádoby vyhověl dělníkům a ohlásil kandidaturu

Baranov prohlásil, že všichni přítomní chtějí, aby Putin zase kandidoval do Kremlu, a zkušeně spustil skandovačku: „GAZ za vás! GAZ za vás!“ Sál se zkušeně připojil s mávátky.

Putin bude na jaře znovu kandidovat na prezidenta. Oznámil to mezi dělníky v automobilce Číst článek

Putin zkušeně ohlásil svou kandidaturu na úřad prezidenta Ruské federace. „Každý obyvatel naší země pocítil v tu chvíli úlevu,“ řekl pak na kameru Baranov. „Děkujeme našemu milovanému prezidentovi!“

Putin pochválil prostředí, v němž kandidaturu oznámil. Dělníci, to má být jeho opora. O Putinově vidění společnosti napsala známá novinářka Jekatěrina Vinokurovová: „Skutečné Rusko, to jsou dělňasové, venkovani a konzervativci, kteří si nepřejí pohyb vpřed, ale návrat k hodnotám v lepším případě 19. století.“

Kandidátka na prezidenta Xenie Sobčaková říká, že nikdo jiný než Putin nemůže být zvolen | Foto: Wikimedia Commons CC-BY-3.0, Evgeniy Isaev

Xenie Sobčaková, která vede vlastní kandidátskou kampaň, ač v ní zároveň říká, že nikdo jiný než Putin nemůže být zvolen, reagovala na divadlo v Nižním Novgorodu slovy: „Je to příšerná lež.“

Svou kampaň pojímá jako jedinou možnost říct pravdu v zemi, kde je jinak pravda pronásledována, protože „mnozí se narodili a Putin už byl v Kremlu a je tady šance, že když budou umírat, bude tam Putin taky.“

Tuny polských jablek a hrušek

Za ta léta byla společnost přísně zbudována shora jako území, kde vládne jediný muž. Přineslo to spoustu problémů v ekonomice, v národnostních vztazích, v mezinárodním postavení země, ale také v náladě jejích obyvatel. Ekonom Andrej Movčan v pátek řekl: „Hlavním problémem Ruska je to, že nikdo nikomu nevěří a neví, co bude zítra.“

Podle zářijových údajů Ruského statistického úřadu více než 21 miliónů Rusů je pod hranicí životního minima. V Rusku nyní žije necelých 147 miliónů lidí. Souběžně s chudnutím nižších vrstev běží bohatnutí špiček.

Vinokurovová píše: „Společnost, která po roce 2000 uzavřela s mocí smlouvu typu Budeme bohatnout a nebudeme mocným do toho mluvit, s překvapením zjistila, že status elit spolu se všemi materiálními statky a funkcemi bude zděděn dětmi současných Putinových spolubojovníků. Elity přitom vůbec nechápou velikost tohoto problému a jeho potenciální výbušnost.“

O vnímání významu voleb hlavy státu svědčí obrázek z Ruska, který koluje na sociálních sítích. Je to foto s popiskem Prezident Vladimir Putin během setkání se svým nástupcem. Na snímku sedí vlevo Putin a vpravo také Putin.

Život ale běží dál. Obyvatele Čeljabinské oblasti, kteří jsou znepokojeni enormním výskytem radiace, k němuž došlo v jejich regionu na přelomu září a října, úřady uklidnily další verzí: že za to mohla rozpadlá družice.

Současně v téže oblasti zničili 122 tun polských jablek a hrušek. Další udání na potraviny ze Západu, jejichž dovoz Putin zakázal, lze poslat na státní telefonní číslo nebo napsat na Viber. A pak že v Rusku není technologický pokrok.