Kdy během tiskovky neříkal Putin pravdu

Když Putin komentoval vývoj ve věci letního podstrčení drog novináři Ivanu Golunovovi, informoval, že je stíháno pět lidí z vnitra. Stíhání ale bylo zahájeno teprve v předvečer tiskovky a nejde o konkrétních pět lidí, ale o neznámého pachatele.

Putin prohlásil, že ruský sport byl kvůli používání dopingu potrestán zákazem účasti národního týmu pod státní vlajkou za totéž jako na olympiádě v Pchjongčchangu. Šlo ale o nový podvod ruských úřadů.

Prezident ujistil, že existuje mnoho případů, kdy služba vnitřní bezpečnosti represivních orgánů zahajuje trestní řízení ve věci nepravostí, které páchají členové těchto orgánů. Skutečně v roce 2016 byla zesílena odpovědnost siloviků za falzifikaci kauz. Ale za tento trestný čin nebyl nikdo odsouzen.

Ruská hlava státu prohlásila, že Západ odmítá finanční pomoc Ukrajině. Podle agentury Interfax-Ukrajina ale dostala země v letech 2015–2019 od Evropské unie a jednotlivých členských států EU na 18 miliard dolarů finanční pomoci. Ve stejné době poskytly Ukrajině Spojené státy americké přímou pomoc kolem 2,1 miliardy dolarů a úvěrové záruky na 3 miliardy dolarů.

Žádost o vydání Changošvilliho

Německý novinář připomněl konfrontaci dvou tvrzení ohledně Zelimchana Changošviliho, který byl zabit v Berlíně pravděpodobně ruským agentem. Putin dříve řekl, že Německo odmítlo vydat Changošviliho, i když Rusko o to žádalo. Mluvčí německé vlády ale kontroval, že žádná taková žádost nikdy nepřišla.

Putin na dotaz, kdo tedy říká pravdu, odpověděl: „On i já, protože takové otázky byly opakovaně probírány na úrovni tajných služeb. Oficiální žádost přes prokuraturu skutečně podána nebyla, protože naše kompetentní orgány to uznaly jako nesmyslné, neboť dostávaly v podstatě záporné odpovědi.“

Německo ale předtím nejednou vydávalo Rusku stoupence radikálního islámu podezřelé z teroristické činnosti. Stalo se to například v září 2017, v srpnu 2018 a v září 2019. Kromě toho tajné služby nemohou vydávat podezřelé do jiné země na její žádost, protože to není součástí schválené procedury.

Tanky na Donbasu

Z dalších výroků Vladimira Putina na tiskové konferenci uvedu už jen jeden. Řekl, že na Donbasu nejsou cizí vojska, ale připomněl, že stále dostává otázky, odkud mají tamní proruské oddíly tanky a těžké dělostřelectvo. „Zjevně od těch struktur a států, které s nimi sympatizují,“ uvedl.

Server The Insider k tomu dodal: „Můžeme Vladimiru Putinovi pogratulovat. V roce 2019, po pěti letech od vstupu ruských vojsk na Ukrajinu, přiznal, že na Donbasu stojí ruské tanky.“

Autor je komentátor Práva