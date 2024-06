Putin naznačuje propojení Ruska s teroristy

Doslova v souvislosti se západní pomocí Ukrajině řekl: „Pokud někdo považuje za možné dodávat takové zbraně do válečné zóny, aby zasáhly naše území, proč bychom neměli mít právo dodávat naše zbraně stejné třídy do těch regionů světa, kde budou zasaženy citlivé objekty těch zemí, které to dělají vůči Rusku?“

Řada ruských exilových publicistů na tato slova reagovala. Vladimir Pastuchov napsal: „Putin naznačil, že předá nejmodernější zbraně do rukou teroristických uskupení (pouze ta jsou ve stavu otevřené války s USA a Západem).“

Podle Pastuchova to může například znamenat zničení americké válečné lodě, které připraví Rusko za pomoci svých zbraní, ale formálně rukama Húsíů.

V případě, že to Putin myslí vážně, buď musí potvrdit svá slova činy, anebo musí vyšumět. Putin se však řídí zákony galerky, zdůrazňuje Pastuchov a z toho vyvozuje:

„Jestli Putin jako člen gangu bude držet své slovo, celý svět žuchne do pekel. Ale jestli ho držet nebude, pak už nemá právo být v gangu a žuchnutí potká jeho. Své slovo řekl. Začíná odpočítávání.“

Odveta na souhlas Západu

Další publicisté to nevidí tak fatálně. Sergej Parchomenko si myslí, že Putin slibuje novou Karibskou krizi, není ale jasné, v jaké podobě. V Severní Koreji podle autora nemá vliv, protože je to čínské teritorium.

„Co tedy jiného? Dovézt rakety na Špicberky a mířit na Norsko a Británii? Plácnout raketové silo do nějaké alžírské oázy či do vesnice v Mali a zamířit na lokální základnu francouzské cizinecké legie? Je praštěný a nemá klid. Kdoví, co ho nakonec napadne,“ napsal Parchomenko.

Dmitrij Kolezev se shoduje s Pastuchovem, že teroristy, s nimiž se Rusko může propojit, by mohli být nejspíše Íránem podporovaní Húsiové. „Ale Írán má také rakety, a kdyby chtěl zaútočit na USA pomocí prostředníků, mohl už to udělat. Nejde přece o absenci zbraní, ale o politické okolnosti a možnou odvetu,“ napsal Kolezev.

Podle něj Putin působí dojmem, že nemá jasnou představu, co hodlá podniknout. „Celkově to vypadá tak, že odveta na souhlas Západu, aby Ukrajina používala jeho zbraně pro údery na ruské území, jako taková zatím neexistuje, a že všechny výhrůžky rozbombardovat Berlín nebo Varšavu zůstanou v telegramových kanálech (exprezidenta) Dmitrije Medvěděva a v televizních pořadech (propagandisty) Dmitrije Kiseljova,“ uvedl Kolezev.

Všiml si, že se Putin během rozhovoru s novináři rozčilil, bouchal do stolu a křičel, že zápaďáci jsou tupí jako tenhle stůl, když si myslí, že je Rusko ohrožuje. „Celkově vzato, soudě dle emocí, berou Putina kvůli rozhodnutí USA všichni čerti, ale nemá jak odpovědět,“ uzavřel Kolezev.

Autor je komentátor serveru novinky.cz